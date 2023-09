’Sun Donato’:così si balla sui ritmi latini

Musica dal vivo e tutta da ballare ai Giardini Parker Lennon, con i tanti appuntamenti di Sun Donato, il festival di quartiere e di prossimità , con spettacoli e attività che fanno dell’inclusione e dell’incontro il loro segno riconoscibile. Sempre a ingresso gratuito dalle 18.30 in poi. Stasera alle 21,30 sono sono di scena i Los Muchos Gramos (foto). Il gruppo nasce nel 2020 come progetto parallelo dei The Many Grams. La voglia di cercare nuove sonorità da sperimentare, partendo dalle radici punk rock, ha portato Los Muchos Gramos in un viaggio verso gli orizzonti della chicha peruviana, alla scoperta di ritmi e melodie latine per dare così vita a un set da ballare dall’inizio alla fine.