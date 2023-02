’Suner Festival’ con i circoli Arci

Nella galassia Arci il futuro è uno spazio da inventare. Che vuol dire sostegno alle produzioni locali, una sorta di jus soli della musica che già esiste, eppure proiettato in un tempo di là da venire, antropizzato nella glossa ’Suner’. Titolo della rassegna regionale dei club targati Arci, un bouquet di situazioni raccolte per sperimentare e innovare, 19 concerti – tre dei quali a Bologna – affidati a 14 band on the road per Suner Festival in regione. Seconda edizione in due tappe: la prossima inizia il 3 marzo e finisce il 31, la successiva decolla attorno a metà ottobre. Primo rendez-vous bolognese il 4 marzo al Mercato Sonato (via Tartini 3, ore 22), è il ’Cantutorato illogico d’avanguardia’ nell’interpretazione del Duo Bucolico, ovvero Antonio Ramberti (tastiera e voce) e Daniele Maggioli (chitarra e voce), dalla Romagna con furore…ludico. Ben accolta dalla critica l’ultima operazione discografica ’Via col vento’ (2022). Il 23 sul palchetto del circolo Arci Sghetto Club (via Zago 16, ore 23) irrompono Frank Siciliano e Dj Shocca. Rapper, beatmaker, dj, regista e graphic animator, Siciliano è tra i fondatori della crew Unlimited Strugglee nonché autore di ’Notte Blu’, classico dell’hip hop contenuto nell’album ’60 Hz’ di Dj Shocca. Tripudio del sound d’ispirazione black di Dj Shocca che s’impenna sulla più dolce retorica di Siciliano: poesia, introspezione e uno sguardo sulle dinamiche emozionali distorte della società odierna. Il 25 i riflettori si accendono al Circolo Arci Efesto (via Castiglione 35, ore 17 e ore 21) sullo show ’Motel Chronicles’, produzione Suner co-griffata Emidio Clementi e Corrado Nuccini, compimento di una trilogia musical-letteraria iniziata negli States con Notturno Americano di Emanuel Carnevali, più il sequel di T.S. Eliot e i suoi ’Quattro Quartetti’. Ma esiste una succosa anteprima al festival: da domani su tutte le piattaforme digitali si possono ascoltare le quattro canzoni originali e le dieci tracce di RagazzaCD, "il fumetto che si ascolta", un graphic music illustrato del volume scritto dal fumettista Alessandro Baronciani con le musiche di Giungla e Rachele Bastreghi.

Gian Aldo Traversi