’Suoni degli angeli’ dal sapore di Festival con Annalisa Minetti e Luca Barbarossa

Due vincitori del Festival di Sanremo in tre giorni. Sarà davvero una 12esima edizione all’insegna delle grandi firme quella della rassegna ’I Suoni degli Angeli’ che anche questa estate tornerà a riempire di note e di parole il meraviglioso angolo di verde del Giardino degli Angeli di via Tosi a Castel San Pietro.

Antonella Turrini, presidente dell’associazione Il Giardino degli Angeli, e il marito Valerio Varignana, fondatori del Giardino nato in memoria della figlia Sara e di tutti i bambini prematuramente scomparsi, regaleranno ai castellani tre straordinarie serate di musica e di teatro. Dopo Guccini, Finardi, Concato, Fabi e tantissimi altri grandi artisti passati dal Giardino e dalla sua rassegna estiva nei due lustri abbondanti precedenti, questa volta a Castel San Pietro arriveranno Luca Barbarossa, Annalisa Minetti e Alexandra Filotei.

Ad aprire la rassegna con una tappa del suo ’Diversamente pazzesca Tour’ sarà Annalisa Minetti il 6 agosto. Vincitrice del Festival di Sanremo nel ’98 con ’Senza te o con te’, Minetti ripercorrerà con la sua voce grandi successi della musica italiana e internazionale, dedicando anche uno speciale tributo a Claudio Baglioni e Toto Cutugno. Due giorni più tardi, l’8 agosto, sarà la volta di Luca Barbarossa e del suo tour ’Parole e note’. Tra i massimi protagonisti del cantautorato romano di inizio anni ’80, del post Venditti e Baglioni per capirci, intramezzerà indimenticabili brani della sua produzione come la vincitrice di Sanremo ’Portami a ballare’ con retroscena e aneddoti di un lunghissimo percorso artistico che lo ha portato ormai da anni a diventare protagonista anche come conduttore sulle frequenze radio della Rai.

A chiudere la rassegna penserà Alexandra Filotei, che lunedì 11 agosto porterà in scena al Giardino degli Angeli, il suo spettacolo teatrale ’9 ore sotto casa’, con Mimmo Strati, una commedia emozionante e divertente allo stesso tempo che racconta la vera storia della protagonista rimasta sotto le macerie della propria casa per nove ore durante il terremoto di Amatrice, avvenuto il 24 agosto 2016. Tutti gli spettacoli avranno inizio alle 20.45, con ingresso a offerta libera fino a esaurimento dei posti (non è prevista la prenotazione), con l’obiettivo come sempre di raccogliere fondi per le attività sociali, fra cui il sostegno alla ricerca contro le malattie rare infantili, attraverso il sostegno a progetti presso centri ospedalieri o la collaborazione con altre associazioni.

"Siamo particolarmente felici di poter accogliere due grandi nomi della musica italiana come Luca Barbarossa e Annalisa Minetti, e Alexandra Filotei, artisti di straordinaria sensibilità che arricchiranno il nostro programma con la loro arte e la loro umanità – ha commentato la presidente dell’associazione, Antonella Turrini –. È anche grazie all’affetto del nostro pubblico, che ci segue con entusiasmo ed emozione fin dagli esordi, se questo progetto può continuare a crescere e a regalare momenti di bellezza e condivisione. A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento".

Claudio Bolognesi