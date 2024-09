Suor Maria Vittoria spegne cento candeline

A Crevalcore si festeggia una suora centenaria. È suor Maria Vittoria, al secolo Vanda Alberghini, nata il 19 settembre del 1924, e si trova nel convento - centro di spiritualità della Congregazione Serve di Maria della frazione di Galeazza. Suor Maria Vittoria, nata a Renazzo di Cento (Ferrara), entrò nell’ordine religioso subito dopo la fine della seconda guerra mondiale. Lei avrebbe voluto farsi religiosa anche prima, ma il padre le disse di aspettare il ritorno dei suoi fratelli dal conflitto. La religiosa si specializzò in infermieristica e la sua vocazione la portò a San Matteo della Decima, a Camposanto (Modena), in Germania tra gli emigrati italiani; poi il rientro in Italia, a Modena, in un sanatorio per gli ammalati di tubercolosi. E ancora in una casa di riposo di Cento, poi a Bologna nella casa della Congregazione delle Serve di Maria in via Porrettana. Fin che il fisico glielo ha permesso, suor Maria Vittoria è andata a piedi al santuario di San Luca e da una quindicina di anni risiede a Galeazza. "Suor Maria Vittoria – dice suor Francesca – nonostante la veneranda età sprizza energia e vivacità da tutti i pori. E trasmette questo suo essere alle consorelle, in particolare a quelle giovani". Nel convento è stato organizzato un momento di festa a cui ha partecipato il sindaco Marco Martelli, che ha consegnato a suor Maria Vittoria una pergamena.