Suore Bologna portano il sorriso con ’Sister Act’

Una serata speciale di Carnevale all’insegna della musica, del divertimento e della solidarietà: stasera il Ristopolis ospiterà lo spettacolo musicale del gruppo Suore Bologna che porterà in scena uno show ispirato a Sister Act. L’evento non sarà solo un’occasione di spettacolo, ma anche di solidarietà: parte dell’incasso, infatti, sarà devoluta ad Ansabbio, Associazione Nazionale Spettacoli a Beneficio dei Bambini in Ospedale. Fondata da Dario Cirrone alias Dott. Sorpresa, Ansabbio, da oltre 30, anni porta gioia e sorrisi ai bambini ricoverati in ospedale attraverso spettacoli, laboratori creativi e attività ludiche. Il progetto Suore Bologna, ideato e prodotto da Immacolata ’Ima’ Caforio, ha conquistato il pubblico, dal Festival di Cannes nel 2015, fino alla partecipazione al talent show Tú Sí Que Vales. La serata si aprirà con la cena spettacolo, con un menù speciale al costo di 35€ a persona.