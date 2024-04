Super esperti in campo. Procura al lavoro. Già ascoltati dai pm i primi testimoni

Orlandi

Le vittime e i dispersi vengono prima di tutto. Poi, toccherà accertare le cause del disastro alla centrale idroelettrica di Bargi e alla fine individuare eventuali responsabilità. Perciò la Procura ha avviato gli accertamenti, acquisito i primi documenti e sentite le prime persone, e si avvarrà di "consulenti tecnici specializzati in materia di centrali elettriche e nella loro gestione", nell’ambito dell’inchiesta aperta per disastro e omicidio colposo plurimo aperto dopo la strage all’impianto di Enel Green Power a Bargi di Camugnano, dove nell’esplosione avvenuta martedì pomeriggio durante un’attività di collaudo hanno perso la vita sei tecnici. Cinque sono rimasti feriti, alcuni gravemente; un ultimo collega, all’ora in cui andiamo in stampa, rimane disperso, intrappolato nel piano allagato della centrale a 40 metri di profondità. Le speranze di trovarlo vivo sono bassissime.

Il procuratore capo Giuseppe Amato fa il punto sull’attività investigativa in corso, per cui al momento non ci sono indagati: "Finché la fase di recupero non sarà completa, è inutile insistere sul piano delle responsabilità, che presuppone accertamenti impraticabili dal momento che non possiamo accedere neppure al luogo dell’evento", spiega. Intanto però si stanno eseguendo in queste ore gli accertamenti medico-legali sui corpi delle prime tre vittime, quelle recuperate dai soccorsi nell’immediatezza del tragico scoppio. "Non ho disposto autopsie perché sarebbe stato un accanimento inutile sulle salme, e avrebbe ritardato la loro riconsegna alle famiglie che vogliono poter fare i funerali. Ci si è perciò limitati a un esame esterno e alla Tac. Del resto, cambia poco approfondire la causa specifica della morte, dato che è chiaro che il motivo è uno solo: quello che è accaduto alla centrale", chiosa Amato.

Centrale che non verrà posta interamente sotto sequestro, quando sarà il momento: la Procura anticipa che saranno interessati alla misura solo i piani interessati all’incidente, ossia il -8 dove è avvenuta l’esplosione e il -9 che si è allagato, non il resto dell’impianto.

Accertamenti sono infine in corso sui rapporti lavorativi all’interno del plesso, con un focus particolare sulla catena di appalti e subappalti delle ditte interessate nelle operazioni di ’revamping’, cioè di ammodernamento delle turbine della centrale. Tutti i lavoratori coinvolti nell’incidente, tranne uno, erano infatti tecnici esterni e non dipendenti di Enel Green Power. "Il fatto che vi fossero aziende in subappalto non significa vi fossero irregolarità, anzi è uno strumento lecito e piuttosto tipico quando si necessita di professionalità particolarmente specializzate – tiene a specificare il procuratore –. Dobbiamo però fare luce sul rispetto delle norme, in particolare quelle di prevenzione degli infortuni, sul documento di valutazione dei rischi necessario quando più soggetti di aziende diverse sono impegnati su uno stesso sito, e il coinvolgimento e lo stato dei lavoratori e delle loro ditte rispetto all’attività in corso".

Una delle ditte coinvolte è Abb, una delle tre società ’primarie’ dell’appalto affidato da Enel Green Power nel 2022, con Siemens e Voith. Una delle vittime recuperate ieri, Paolo Casiraghi, lavorava proprio per quest’azienda (cosa però non ancora ufficiale al momento in cui è stata diramata la nota che segue): "Abb non ha subappaltato alcuna attività a terzi e non conosce i dettagli sulle potenziali cause dell’incidente. Siamo pronti a collaborare con tutte le autorità competenti e con il management di Enel Green Power per far luce sulle cause esatte e forniremo informazioni non appena saranno disponibili". Poi, il cordoglio "per le famiglie e gli amici delle persone morte in questo incidente. Auguriamo ai feriti una pronta guarigione. Fin dalle prime fasi dell’incidente la nostra azienda si è attivata per mettersi in contatto con la famiglia del collega disperso, Paolo Casiraghi, per offrire tutto il sostegno possibile. La società ringrazia tutte le autorità che stanno lavorando instancabilmente alle operazioni di soccorso". Casiraghi era a Bargi per assistere alla messa in servizio di due sistemi di eccitazione forniti da Abb e installati da Enel Green Power a fine 2023; la messa in servizio era in corso dallo scorso gennaio. Non c’erano mai stati problemi.

Infine, sulla segnalazione inviata dalla Uil nel 2022 circa "falle sulla sicurezza" dell’impianto di Bargi, e riferita ieri l’altro dal segretario generale Pierpaolo Bombardieri, il Procuratore chiarisce che "non ho contezza di un esposto di questo tipo, che però sarebbe stato destinato agli organi di vigilanza preposti; non è infatti competenza della Procura se non ci sono notizie di eventuali reati in questo senso. Notizie che non ci sono mai giunte dall’autorità di vigilanza preposta, per questa centrale".

