Super festa per i pompieri: "I nostri 145 anni di vita"

Una giornata e un libro per i 145 anni dei pompieri. Oggi pomeriggio nei giardini pubblici di Silla, si svolgerà una festa per celebrare questa importante ricorrenza. Dalle 16 alle 19 si parte con Gaggio Fire, l’attività dedicata ai bambini che vogliono giocare a essere pompieri per un giorno. Dalla stessa attivi gli stand gastronomici e un’esposizione di mezzi d’epoca dei vigili del fuoco, concessi dal comando provinciale di Bologna. L’evento principale è alle 18, nella sala Gandolfi della polisportiva, dove sarà presentato il libro ‘I pompieri a Porretta Terme e nell’Alta Valle del Reno al servizio della comunità 1880-2025’, realizzato grazie alla collaborazione tra l’associazione dei vigili del fuoco di Gaggio e il gruppo studi alta valle del Reno.

"L’idea del volume – racconta Davide Medici, capo distaccamento – è nata qualche anno fa, durante la celebrazione di Santa Barbara, protettrice del Corpo. Stando ai documenti disponibili eravamo convinti che, nel 2025, ricorresse il centenario, ma le ricerche storiche hanno fatto emergere un’ origine più antica. Un regolamento del Comune di Porretta attesta la presenza dei pompieri già nel 1880, quindi quest’anno ricorrono i 145 anni di attività".

Il volume è suddiviso in due parti, una più storica che documenta l’attività svolta, l’altra, più testimoniale, che raccoglie ricordi ed esperienze. Poi, tante foto per documentare visivamente l’importanza del lavoro a difesa del territorio e della comunità. La ricerca d’archivio è stata svolta da Renzo Zagnoni e Roberto Labanti, i racconti sono stati raccolti da Davide Medici, Nicola Bartoloni e Chiara Villani. Impaginazione e cura del volume sono di Aniceto Antilopi. "Siamo grati al gruppo studi alta Valle del Reno – conclude Medici – per la collaborazione. La ricerca ha permesso di raccogliere molto materiale, soprattutto fotografico. A questo proposito ci tengo a sottolineare come, per scelta editoriale, siano state escluse le immagini di incidenti stradali che avrebbero solo inflitto nuove sofferenze a chi le ha già subite. Un ringraziamento ai Comuni di Gaggio, Lizzano e Alto Reno Terme per il supporto costante".

Il volume sarà in vendita nella cartolibreria Grassi di Porretta, al costo di 20 euro. Il ricavato verrà utilizzato per l’acquisto di un mezzo di polisoccorso da parte del locale distaccamento.

Fabio Marchioni