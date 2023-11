Ecco il super porcino di Marco Moschini: "Pesa 1,3 chili"

Alto Reno Terme (Bologna), 15 novembre 2023 – Tra le località di Monte Cavallo e Pian dello Stellaio, il signor Marco Moschini, appassionato fungaiolo, si è imbattuto in un rarissimo porcino dal peso di 1 kg e 315 g.

"Un evento straordinario nelle nostre zone – ha commentato il sessantaseienne – soprattutto quest’anno, dal momento che l’estremo caldo, poi la pioggia e il vento non hanno permesso una grande raccolta".

Moschini, ex bancario da quattro anni in pensione, ha frequentato le montagne fin da bambino, e già dalla tenera età di otto anni si è approcciato alla micologia, grazie alle lunghe passeggiate nei boschi con un amico d’infanzia alla ricerca di funghi. L’amore per questo curioso mondo non l’ha mai abbandonato, portandolo quindi a soddisfazioni come questa.

"Stavo raggiungendo la macchina, quando ho visto il fungo che si era fatto spazio anche tra i sassi. E stata una vera gioia!".