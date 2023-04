Superati i 393mila abitanti Meno nati, ma Bologna cresce "Si conferma città attrattiva"

di Francesco Moroni

"Siamo uno dei pochi Comuni in Italia, se non l’unico, che dopo il Covid vede aumentare ancora la popolazione". Sono 393mila i residenti sotto le Torri – 10mila in più rispetto a una decina di anni fa –, ma il dato arriva a 507mila se si considerano tutti coloro che ogni giorno gravitano in città, turisti esclusi (dati Istat). Numeri importanti, che piazzano Bologna al 7° posto tra i Comuni più popolosi. Matteo Lepore passa in rassegna i dati relativi al 2022 sottolineando soprattutto l’attrattività della città: "Partiamo da queste analisi per capire i cambiamenti demografici in atto – puntualizza il sindaco –: a trainare l’aumento della popolazione sono prevalentemente i giovani". I dati vengono presentati insieme alla nuova ‘Bis’ (Bologna Innovation Square), in piazza Liber Paradisus, creata con i fondi del Pnrr: un ‘hub’ nato per attrarre talenti, donare nuovi spazi di co-working, agevolare forme di impresa e startup e puntare su digitalizzazione e tematiche ‘green’.

LA POPOLAZIONE

L’età media dei bolognesi è di 47 anni, mentre le donne sono il 52,5%. Il saldo tra immigrati (16.600) ed emigrati (14mila) è positivo, ma è interessante vedere come, tra chi sceglie di stabilirsi sotto le Torri, l’80% sia italiano e il 44% abbia tra 25 e 34 anni: studio e lavoro sono i veri motivi dell’aumento demografico. Il quartiere più popoloso è il Navile (69.427), che stacca di poco Porto-Saragozza (69.315), ed è anche quello con il maggior numero di stranieri (15mila); quello con più ragazzi - cioè minori di 14 anni - è Borgo Panigale-Reno (12,2%); il più anziano è il Savena (gli over65 sono il 28%).

LE FAMIGLIE

In città sono 210mila (35mila con minori), con una media di 1,8 componenti: questo accade perché molti nuclei monofamiliari condividono lo stesso tetto, tra lavoratori, anziani che vivono con gli assistenti e coppie che decidono di non sposarsi. Oltre la metà delle famiglie (53,4%) sono costituite da una persona sola. I coniugi con figli sono il 14% del totale (quasi 30mila nuclei), quelli senza il 12,7% (26.717), le unioni civili lo 0,1% (243).

GLI ALTRI DATI

Anche Bologna soffre del calo della natalità: -7% rispetto al 2021 (2.742 nuovi nati). E’ curioso valutare come, dagli anni 70’ al 2021, i dati sulle nascite siano rimasti stabiliti, con una diminuzione significativa solo negli ultimi due anni. In ripresa i matrimoni (+26,7% con 1.015 nozze lo scorso anno e 53 unioni civili), che vengono celebrati prevalentemente in forma civile (803) piuttosto che in chiesa (212). I decessi nel 2022 sono stati quasi 5mila (-1,6% sul 2021). I cittadini stranieri, infine, sono 61mila (-1,7%), cioè il 15,6% della popolazione, e sono soprattutto donne (32.536): gli europei sono il 41,6% e gli asiatici il 37%. Le nazionalità più rappresentate? Romania (10.157 residenti), Bangladesh (4.956) e Filippine (4.876).