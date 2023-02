Superbonus al capolinea Edilizia in subbuglio "Così 5.000 imprese rischiano di chiudere"

Il mondo dell’edilizia è in fibrillazione. Nel mirino il decreto legge del governo che, di fatto, manda in soffitta il Superbonus del 110%. Una decisione che porta già ricadute importanti sul territorio con migliaia di imprese in sofferenza e centinaia di posti di lavoro a rischio. SOS CHIUSURE Nel mirino la scelta dell’esecutivo di fermare la cessione dei crediti di tutti i bonus fiscali (in primis, il 110%), lo sconto in fattura e anche il nuovo meccanismo che permetteva l’acquisto dei crediti incagliati da parte degli enti locali. Se a Roma lo scontro politico ha già superato il livello di guardia, sotto le Due Torri è il presidente di Cna Bologna, Antonio Gramuglia, ad alzare la voce: "Il decreto-legge approvato dal Consiglio dei ministri in tema di Superbonus fermerà il mercato immediatamente. A Bologna saranno almeno 5mila le imprese edili, tra costruttori e impiantisti, che entreranno in enorme sofferenza, se non addirittura a rischio chiusura". Il numero uno di Cna insiste, in difesa delle tante imprese del territorio: "Si tratta di aziende che hanno lavorato in osservanza di una legge dello Stato facendo lo sconto in fattura perché era una possibilità prevista dalla normativa vigente. Si sono messe in gioco, hanno...