Superbonus, costruttori in allarme: "Senza proroghe sarà un disastro"

In vista dell’imminente scadenza - fissata il 31 dicembre 2023 - per la conclusione degli interventi eseguiti con il Superbonus, il grido d’allarme della filiera delle costruzioni "tuona" con sempre più forza. "Siamo fortemente preoccupati – conferma Leonardo Fornaciari, presidente Ance Emilia – se non sarà concessa una proroga si innescherà un meccanismo a dir poco catastrofico". Dai cantieri che rischierebbero di rimanere interrotti a metà, alla perdita di posti di lavoro, fino all’insorgere di un "enorme contenzioso tra condomini e imprese" e tante altre criticità ancora.

Come conferma un’indagine compiuta tra le imprese associate ad Ance Emilia Centro - quindi sulle tre province di Modena, Ferrara e Bologna - risulta che i cantieri in corso per i quali è necessaria una proroga per terminare i lavori del Superbonus siano oltre 500: dati scorporati, soltanto in provincia di Bologna l’indagine ne conta 260 e riguardano circa 1.800 unità abitative (quindi famiglie), mentre l’importo totale dei lavori relativi ai cantieri in corso è di circa 165 milioni di euro (320 milioni in totale sulle tre province). Non solo. Le stesse imprese denunciano di avere complessivamente circa 80 milioni di euro - 40 milioni solo per quanto riguarda la provincia - nei loro cassetti fiscali per lavori già terminati.

Allo stesso tempo, a questi numeri si aggiunge un altro centinaio di condomini segnalati dalle sole imprese di Cna. A suonare il campanello d’allarme sono anche Agci Emilia-Romagna, Confartigianato, Cna, Confcooperative Terre d’Emilia, Legacoop Bologna, Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil. "Stanno già arrivando numerose richieste di cassa integrazione: significa che la tensione sta iniziando ad alzarsi – afferma Riccardo Galasso di Feneal-Uil –. Con il 110% avevamo finalmente recuperato un gap, subìto durante la crisi, recuperando circa 20mila lavoratori nelle tre province (Bologna, Modena, Ferrara ndr), ma che ora rischiamo nuovamente di perdere".

Anche a causa delle tante modifiche fatte alla norma negli anni e del blocco della cessione del credito d’imposta "a oggi manca il 30% dell’importo dei lavori da fare – rimarca Fornaciari –. Chi ci mette questa cifra? Il condominio? L’impresa? C’è un blocco da cui non usciamo. Nella peggiore delle ipotesi, l’azienda non riesce a finire i lavori, porta i libri in tribunale e il condominio rimane così a vita". In altre parole, insiste, "oggi la priorità è ottenere la proroga, ma poi bisogna trovare il modo di sbloccare la cessione del credito d’imposta". "Chiediamo – aggiunge Lanfranco Massari di Confcooperative – di concedere la proroga a quei cantieri in essere, soprattutto per quelli legati ai condomini, per non fare pagare ai cittadini le conseguenze dell’eliminazione del provvedimento, né alle imprese e ai lavoratori che rischiano posti di lavoro ma anche problemi di sicurezza, in quanto l’accelerazione comporterebbe difficoltà nella gestione dei cantieri".

Giorgia De Cupertinis