Supercomputer e coltivazioni: "L’agritech perno dell’economia"

L’attesa è finita: prende il via oggi Agrofutura, il festival dedicato all’agricoltura del futuro, ideato da Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino e La Nazione. Tra i protagonisti c’è anche Cineca, con la presenza del presidente Francesco Ubertini, che in tarda mattinata parteciperà al panel "Agritech: sviluppo tecnologico per un’agricoltura e alimentazione sostenibili", in programma nella Sala della Cultura di Palazzo Pepoli.

Al suo fianco, il professor Luca Corelli Grappadelli, del Dipartimento di Scienze e tecnologie agro-alimentari dell’Università di Bologna e Coordinatore del Progetto Agritech e il professor Matteo Vittuari, ordinario nello stesso dipartimento e coordinatore dello Spoke7 del Progetto OnFoods. Il presidente di Cineca, Francesco Ubertini, presenterà "IT4LIA – L’Italia per l’Intelligenza Artificiale", uno dei progetti del piano dell’Unione Europea per potenziare l’applicazione degli strumenti di intelligenza artificiale nelle imprese.

Il piano prevede l’acquisizione di un nuovo supercalcolatore, che dovrebbe entrare in produzione già entro la fine del 2025, e affiancare il sistema Leonardo, proprio nel data center Cineca situato presso il complesso DAMA Tecnopolo Data Manifattura Emilia-Romagna di Bologna. L’obiettivo è quello di rafforzare la competitività e l’innovazione del tessuto industriale: "IT4LIA è un progetto strategico nato per impulso del ministero dell’Università e della Ricerca, e in particolare del ministro Anna Maria Bernini: ha un obiettivo ambizioso, rendere l’intelligenza artificiale una risorsa concreta al servizio del Paese e delle sue eccellenze industriali" spiega il presidente Ubertini, che poi sottolinea l’importanza del progetto anche per il mondo dell’agricoltura : "Particolare attenzione è stata riservata all’agritech, comparto fondamentale per l’economia italiana e oggi chiamato ad affrontare sfide sempre più complesse, dalla sostenibilità ai cambiamenti climatici, fino alla volatilità dei mercati globali. Per restare competitivo, questo settore ha bisogno di abbracciare una trasformazione digitale, e anche culturale, profonda, che IT4LIA avrà il compito di favorire e indirizzare".

