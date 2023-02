Superenalotto Bologna, Masotti e una città per giocare. "Siamo gli umarell della fortuna"

Bologna, 18 febbraio 2023 – “Giocare nella nostra città centraiola o metropolitana porta così bene, che è arrivata l’ora di istituire la ruota di Bologna". Parola di Danilo Masotti, che non ha mai giocato in vita sua al Superenalotto, ma che, frequentando gli umarells, ha a disposizione un parterre di giocatori esemplari dai quali attingere per riflessioni senza precedenti.

Masotti, il bolognese tutto sommato non se la passa male. Piove sul bagnato?

"Piove parecchio sul bagnato. Il bolognese è già fortunatissimo a essere nato a Bologna, come mi ha insegnato un umarell incontrato in palestra, che mi ha rivelato i dieci punti-elenco della vida loca bolognese, condensando poi tutto in ’che poi ci vuol sempre del cul’. Tipo per lui che ha 77 anni, va in palestra ed è in pensione da quando ne ha 52".

Ma se è fortunato, perché rincorre la fortuna?

"Uno dei grandi misteri della vita, soprattutto per me che non ho mai giocato e che, vincendo, magari potrei aver ancora più tempo per portare avanti delle cose divertenti che faccio"

Perché c’è chi gioca e chi no?

"Nella tradizione bolognese di campagna o di partito, c’è sempre stato un angolo giochi o di fortuna, prendiamo il caso della Festa dell’Unità. Lì c’è sempre il tombolone e le persone sono stimolate a pensare che, magari con una botta di fortuna, potrebbero vincere una macchina. Il bolognese va incontro alla fortuna, non in modo patologico, ma in stile umarell che vuole vincere qualcosa anche se non ne ha bisogno. Poi c’è anche quello che invece non ha fiducia nella dea bendata, proprio non ci pensa nemmeno alla possibilità di vincere, quindi non gioca"

È una questione di Dna?

"Mah, ci penso spesso, anche perché ad esempio mia mamma era una che giocava, ma in generale, anche alla tombola, oppure partecipava ai quiz in radio, mentre mio padre per niente, giusto la lotteria di Capodanno perché era speciale. Credo mi abbia rovinato un certo snobismo".

Tra gli umarell però ci sono anche quelli che hanno sempre qualcosa da criticare, i negativi.

"Certo. Quelli che dicono, ‘beh, è stato un colpo di culo ma non è che si vince sempre’. O quell’altro che: ‘Cosa vuoi che siano otto milioni di euro ormai, con quel che costa la vita non ci fai niente… e poi sono lordi!’. A me piace molto anche quello che non ha vinto perché non gioca, ma per essere felice gli basta dire: ‘Beh, io lo so chi è che ha vinto’, proprio come dice all’amico che vuole comprarsi l’auto nuova ‘devi chiedere a me che ho le bazze’. Insomma, il gradasso".

Lei si sta convincendo che magari potrebbe iniziare a giocare al Superenalotto?

"Potrebbe essere il buon proposito del 2023, il mio atto audace. Ma solo se mettono anche la ruota di Bologna, che a questo punto è di rigore".