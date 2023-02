Superenalotto, ride la provincia Viaggio nei comuni del record "I vincitori si ricordino di noi"

di Chiara Caravelli

La fortuna bacia l’Appennino bolognese. E lo fa con due maxi vincite da 4 milioni di euro ciascuna alla Tabaccheria Gualandi di Bazzano e alla Tabaccheria Vittoria nel centro di Vergato. Il 6 dei record (jackpot più alto di sempre da 371 milioni di euro) è stato centrato tramite bacheca dei sistemi distribuendo il montepremi in 90 schede. La dea bendata torna nel Bolognese un mese e mezzo dopo il super premio da 5 milioni di euro centrato sotto le Due Torri con la Lotteria Italia. "Siamo molto emozionati – commentano Mila e Marcello Gualandi, proprietari dell’omonima tabaccheria dal 2007 – anche perché qui non era mai stata vinta una cifra così alta. L’ultima, da 200mila euro, risale a una decina d’anni fa".

Del vincitore, però, ancora non c’è traccia. "Non sappiamo – continuano – chi possa essere. Da qui passano persone continuamente, quindi è quasi impossibile immaginare chi possa essere. Oltre a questo, nell’ultimo periodo le giocate sono cresciute in modo esponenziale visto il montepremi". E non manca chi, fuori dalla tabaccheria dei record, si lascia andare a commenti di rammarico per la mancata vittoria. Come il signor Marco, cliente abituale: "Io gioco spesso, ma non ho mai vinto niente. Al massimo un ambo".

Paese diverso, ma stesso entusiasmo. Nel centro di Vergato non si parla d’altro: alla Tabaccheria Vittoria sono stati vinti 4 milioni di euro. E c’è anche chi scherzando chiede un bonifico sul suo conto. "Siamo davvero contenti – sorridono i titolari Sara, Serena e Antonio – per una vincita così importante nel nostro piccolo paese. Non abbiamo idea di chi possa essere il fortunato, anche perché nell’ultimo periodo le giocate sono state tantissime. Qui si era arrivati a vincite massime di 40mila euro, ma niente di più".

E se in tabaccheria l’entusiasmo non sembra intenzionato a diminuire, nel centro della piazza di Vergato sono tanti i commenti del giorno dopo, tra un pizzico d’invidia e la speranza un giorno di essere protagonisti. "Mi auguro – dice Italo – che i soldi siano arrivati a una persona che davvero ne aveva bisogno, visti anche gli ultimi anni di crisi. Io ogni tanto gioco, ma non ho mai vinto niente di importante". Sotto il sole fortunato di Vergato c’è spazio anche per i commenti di Niris, Miranda, Luisa e Loretta: "Quattro milioni di euro sono un sacco di soldi, chissà se il vincitore è un vergatese. Nel caso – ridono – speriamo si ricordi di noi".