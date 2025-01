SuperEnalotto, vinti a Sasso Marconi 100mila euro

Sasso Marconi (Bologna), 7 gennaio 2024 - SuperEnalotto, vincita a Sasso Marconi. Non solo Lotteria Italia, ci sono anche altri giocatori baciati dalla fortuna. Nel Bolognese centrato un 5 da quasi 100mila euro: per l'esattezza il fortunato porta a casa 99.636,96 euro. Delusione in Emilia Romagna invece per la Lotteria Italia, dove non c’è stata nessuna vincita milionaria, ma solo premi minori.

Ma la regione si può consolare con sette premi di terza categoria (50.000 euro) - venduti a Bologna e in provincia, per l'esattezza a Bentivoglio, Imola e Casalecchio di Reno, ma anche a Modena, Rimini e dal distributore locale di Berceto (Parma) - e con 17 premi di quarta categoria (20.000 euro), venduti a Riccione, Ferrara, Bologna (due), Rimini, Cesenatico, Cesena, Comacchio (due), Modena, Bertinoro, Bellaria Igea Marina, Bentivoglio, Castiglione dei Pepoli, Zola Predosa e dai distributori locali di Misano Adriatico e Santarcangelo di Romagna.

Tornando al SuperEnalotto, la giocata vincente è stata realizzata nel punto di vendita Sisal Tabaccheria situato in viale Kennedy, 23.

Festa quindi a Sasso Marconi, la combinazione vincente è stata: 31 – 42 – 43 – 63 – 83 – 86 – J 37 – SS 86.

Ma si nasconde ancora il "6" nell'estrazione di SuperEnalotto, con il Jackpot che arriva a 55,3 milioni di euro in palio per il concorso di questa sera martedì 7 gennaio 2025. Il concorso SuperEnalotto SuperStar di sabato 4 gennaio ha assegnato ben 327.546 vincite. L’ultimo “6” da 89,2 milioni di euro è stato centrato a Riva del Garda (TN) il 15 ottobre 2024 con una schedina da 3 euro.