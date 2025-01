Superiori, la rivoluzione del 4+2. Moda, turismo, enogastronomia. Quattro istituti pronti a settembre

Fioccano le domande per sperimentare la riforma del 4+2 nei tecnici e professionali. Fioccano perché, nel 2024, le richieste inviate al Ministero dell’Istruzione e del Merito (Mim) per cimentarsi nella novità voluta dal ministro Giuseppe Valditara, stavano a zero. Con due bocciature: Iis Aldini Valeriani e Iis Belluzzi Fioravanti. Bocciature che, peraltro, si sono ripetute pari pari.

Ora, invece, a spedire al Mim entro il 14 gennaio il plico corposo sono almeno quattro superiori dell’area metropolitana: Iis Luxemburg (foto), Ipsas Aldrovandi Rubbiani in tandem con il Cpia cittadino (Centro per l’istruzione degli adulti), Itcs Salvemini a Casalecchio e Iis Scappi di Castel San Pietro. Da notare che allo Scappi, a settembre, parte il primo liceo del Made in Italy del territorio. "Abbiamo colto questa opportunità", ribadiscono entusiasti i presidi che hanno lavorato con i loro docenti per mettere a terra il 4+2, dandogli gambe in attesa del semaforo verde ministeriale per entrare in classe già a settembre. Tre sperimentazioni che toccano i settori di turismo, moda ed enogastronomia, ma prima occorre capire la riforma (molto avversata) del 4+2. In sintesi, si incide l’istruzione tecnico-professionale, introducendo il modello della filiera del 4+2. Quattro: durata quadriennale e quinquennale. Due: dopo il diploma statale, oltre a entrare nel mercato del lavoro o iscriversi all’università, ci si può perfezionare con i corsi biennali degli Its Academy. Integrando lo studio con le esperienze lavorative.

Guardano al turismo, i 4+2 del Luxemburg e del Salvemini, entrambi con l’indirizzo tecnico turistico dove il percorso quadriennale si aggiungerà a quello quinquennale tradizionale. Quanto al +2, gli istituti hanno stretto un accordo con l’Its Turismo e Benessere di Rimini, ma che, nell’area metropolitana, ha sede al Luxemburg in via Dalla Volta. "Credo moltissimo nell’innovazione – spiega Alessandra Canepa, preside del Luxemburg -. Questa sperimentazione è al passo con le nuove modalità educative e le nuove metodologie di apprendimento". Non si tratta di comprimere i cinque anni in quattro: al Luxemburg e al Salvemini i ‘programmi’ sono stati ripensati e articolati su quattro anni. "Così – aggiunge Canepa – i nostri studenti acquisiscono competenze tali da poter entrare subito nel mercato del lavoro che va ascoltato. È un percorso di assoluta eccellenza".

"Il turismo ha potenzialità enormi: basti pensare al rilancio cui stiamo assistendo nel nostro territorio – osserva la preside del Salvemini, Fausta Labidonisia -. Mancano, però, figure professionali che, ora, saremo in grado di formare. È il mondo del lavoro che ci chiede questa figure: noi diamo ai ragazzi un’opportunità". Didattica e metodologia innovative: questo mettono in campo le due superiori. "La nostra – chiarisce Labidonisia - non è un’operazione matematica di sottrazione, ma di qualità". Al punto che i prof torneranno sui libri per formarsi. Moda: è l’idea chiave di Aldrovandi Rubbiani e Cpia con il biennio connesso all’Its Moda che abita in via del Fonditore. Particolare attenzione è riservata a chi ha dai 16 anni in su: primo biennio al Cpia per le materie comuni; secondo biennio all’Aldrovandi dove il corso moda è una realtà strica. Finito il 4, il +2 è all’Its. "La nostra – chiosa Fabio Battistelli, preside dell’Aldrovandi – è una sperimentazione della sperimentazione che assolve a funzioni di contrasto alla dispersione scolastica e formazione, dando un’altra prospettiva post diploma".