Supermercati aperti il 2 giugno 2025 a Bologna e in Emilia-Romagna: la guida

Bologna, 2 giugno 2025 – Oggi si festeggia la Festa della Repubblica. I fortunati che non lavorano e hanno potuto prendersi libero il lungo weekend facendo ponte sono sicuramente fuori città. Chi è rimasto a casa, sia che lavori sia che riposi potrebbe aver bisogno di fare spesa o di acquistare un prodotto all’ultimo minuto. La domanda è la solita: è festa, i supermercati sono aperti?

C’è una buona notizia: la maggior parte dei punti vendita delle grosse catene commerciali sarà aperta il 2 giugno. Sempre meglio però, prima di recarvisi, controllare il loro sito internet o fare una telefonata. Senza dimenticare poi, che in assenza dei centri commerciali, si possono sempre trovare aperti i negozi di quartiere per evenienze dell’ultimo minuto.

Ecco la guida dei supermercati aperti divisa per catena commerciale.

Lidl

I punti Lidl saranno aperti tendenzialmente a orario continuato in tutta la regione. La fascia oraria è quella dalle 8 fino alle 21 o 21.30, alcuni chiuderanno addirittura alle 22. Quindi ampia disponibilità per tutto il giorno. Qui è possibile ricercare qualsiasi punto vendita specifico e verificare gli orari.

Aldi

Aperti anche gli Aldi tutto il giorno nelle principali città dell’Emilia-Romagna, ma con orario domenicale. Quindi dalle 9 alle 20 o 20:30, a seconda del punto vendita. Qui è possibile verificare gli orari.

Pam

Orario continuato dalle 9 alle 20 o 21 per i Pam a Bologna, Imola, Reggio Emilia, Ravenna e Parma. Cerca il tuo punto vendita.

Coop

La Coop sarà aperta, ma alcuni punti vendita lo saranno solo per mezza giornata, cioè la mattina. A Bologna, per esempio, la maggior parte apre dalle 9 alle 13/13.30. Ma ce ne sono alcuni che non chiuderanno fino alle 19/19.30. Qui ci sono gli orari di tutte le città della regione.

Conad

I supermercati Conad hanno tutti orari diversi in base alla città e alla provincia. Ma anche questa catena commerciale garantisce l’apertura per il 2 giugno. Qui c’è la mappa di ricerca per verificare gli orari.

Interspar e Despar

Aperti anche gli Interspar della regione a orario continuato: dalle 8.30/9 alle 19.30/20 circa.

Aperti anche i punti Despar dalle 8.30 alle 19/20. Fanno eccezione, con orario di apertura solo mattutino, quindi dalle 8.30 alle 13 i seguenti negozi: il Despar Costa (Bologna), quello di Codigoro e di Barco nel Ferrarese. Chiusi, invece, i Despar Arcoveggio (Bologna) e Ravenna (Canalazzo).