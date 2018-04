Bologna, 24 aprile 2018 – Con il passare degli anni cresce il numero dei supermercati aperti il 25 aprile e il 1° maggio. Anche a Bologna, sebbene si tratti di una città che sente molto queste due feste laiche. Ma i tempi cambiano e le abitudini anche.

Non per Coop Alleanza 3.0, che ha deciso di tenere chiusi tutti i suoi negozi sia per la Festa della Liberazione sia per quella dei lavoratori.

Conad, invece, ha lasciato libertà di scelta ai singoli punti vendita. Così domani saranno chiusi l’ipermercato di via Larga e gli esercizi del centro, mentre sarà aperto il presidio di viale Silvani 3/7. Il 1° maggio nessuna eccezione: serrande abbassate ovunque.

Anche i lavoratori di Esselunga faranno festa martedì prossimo. Ma non domani, visto che i negozi di via Guelfa (angolo viale Lenin), via Emilia Ponente 72 e piazza degli Etruschi (centro Meridiana, Casalecchio) accoglieranno i clienti dalle 9 alle 20. Lo stesso accadrà alla Pam di via Marconi dalle 9 alle 21.

C’è poi chi deroga del tutto e diserta entrambe le festività. Si tratta dei supermercati aperti sia il 25 aprile sia il 1° maggio: i Carrefour Express di via Sant’Isaia 6 (dalle 9 all’1), via XXI Aprile 8 (8-21), Strada Maggiore 31 (9-23.59), via Castiglione 13 (9-13), via Vittorio Veneto 21 (9-13), via Arno 28 (9-21), via Triumvirato 84 (7-1). Fa eccezione l’ipermercato dello Shopping Gran Reno, a Casalecchio (via Marilyn Monroe 2), aperto dalle 9 alle 20 il 25 aprile ma chiuso per la festa del lavoro.

Tra i più impegnati i dipendenti dell’Eurospin. Domani e il 1° maggio, infatti, i carrelli circoleranno nei punti vendita di via Segantini 23 (dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 19.30), via del Lavoro (dalle 8.30 alle 19.30) e a San Lazzaro, in via dei Caduti del Lavoro (dalle 8.30 alle 19.30).