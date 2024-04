Il supermercato di Amazon: oggi Fresh apre a tutti. La spesa arriva in tavola in giornata

Bologna, 9 aprile 2024 – Fare la spesa comodamente dal divano e riceverla a casa in giornata, da oggi è possibile per tutti i bolognesi iscritti ad Amazon. Il servizio ’Amazon Fresh’ che fino a ora era disponibile solo per i clienti ’Prime’ apre, infatti, a chiunque abbia un account sul colosso dell’e-commerce.

Il servizio è disponibile a Bologna e provincia, praticamente fino quasi al confine con Modena. Il supermercato online di Amazon – presente nella nostra città da settembre 2021, ha aperto i battenti per la prima volta a Milano nel 2015, poi a Roma e Torino – permette di scegliere tra migliaia di prodotti di tutte le categorie. Carne, frutta, verdura, latticini, carne, pesce, ma anche surgelati e prodotti per la cura della casa e della persona che si possono ricevere a casa con pochi click.

Il vantaggio per i clienti ’Prime’ resta. Si potrà, infatti, contare su consegne ’lampo’ in una finestra di un paio d’ore, gratis con spese superiori a 50 euro. Se, invece, si vorrà avere i propri prodotti in appena 60 minuti, basterà aggiungere costi di spedizione da 3,99 a 6,99 a seconda dell’entità della spesa.

Ma il vantaggio di ricevere la bustona con i propri cibi preferiti (quasi) ’last minute’ in due ore, da oggi è possibile anche per tutti gli altri clienti (gratis facendo shopping per più di 80 euro). Per chi, poi, non ha mai provato Amazon Fresh, ci sono 30 euro di sconto sui primi tre ordini (10 euro per ognuno) con spesa minima di 50.

Ma com’è possibile avere i prodotti in così poco tempo? A svelarci i segreti della logistica del magazzino di Calderara di Reno di 1.200 metri quadri, è Simona Sisca, responsabile Logistica di Amazon Fresh Italia, che ci ha mostrato in esclusiva il sistema di stoccaggio dei prodotti: "Ci basiamo sui beni più venduti. In base a quelli, li sistemiamo negli scaffali più facilmente raggiungibili. In questo modo l’operatore deve fare meno strada per riempire le buste della spesa. E guadagna tempo".

Il magazzino bolognese è aperto dalle 10 alle 22, sette giorni su sette, e impiega 12 dipendenti a tempo indeterminato (gli autisti sono esterni). In questi orari (in fasce di due ore) si può, quindi, fare la spesa e riceverla a casa. Ogni sede, però, ha le sue peculiarità. Al di là dei prodotti più venduti che sono ovunque l’acqua e le banane, per il resto città che vai, cibi e beni preferiti che trovi. A Bologna, ad esempio, nella top ten , ci sono le patate, il prosciutto crudo, il latte, i finocchi, il Parmigiano reggiano, i pomodori, il pane in cassetta e le zucchine.

Spiega meglio il trend, Manuela Chiara Rosso, responsabile di Amazon Fresh in Italia: "L’acqua è un best seller , ma anche le banane sono vendute in tutta la Penisola... Si compra anche tanta carta igienica, ma a Bologna funziona più che nelle altre città il prosciutto crudo. Quello che fa il supermercato di Amazon è mantenere contatti con i fornitori locali, per rispondere alle esigenze del cliente nel territorio. Non a caso, proprio sotto le Due Torri, abbiamo notato che nel carrello c’è anche tanta pasta fresca, come i tortellini. E ci siamo adeguati".