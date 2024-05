Supermercato e fast food all’ex tiro a volo

Il volto nuovo di San Giovanni in Persiceto per chi arriva da via Bologna, dalla tangenziale esterna e dalla Trasversale di pianura. Sono iniziati recentemente i lavori di urbanizzazione a sud della cittadina nella zona chiamata ‘Ex tiro a volo’ nei pressi della rotonda chiamata dai persicetani ‘la rotonda sul pane’ come si chiama la pasticceria-forno che svetta sulla rotatoria

Entro l’anno, ma forse anche prima, qui aprirà il McDonald’s. A seguire il nuovo supermercato Conad che si sposta dal centro commerciale Poligono dove c’è già questo esercizio commerciale. E sono previsti poi ulteriori insediamenti. Abitazioni, negozi non di alimentari, uffici, una nuova viabilità, compresa una pista ciclabile, una nuova rotonda e un distributore di carburanti. Lo conferma il sindaco Lorenzo Pellegatti. "Stiamo parlando – spiega il primo cittadino – di un insediamento, privato a uso pubblico, previsto dal Comune da anni ma che par vari motivi e intoppi prende la luce solo ora. Il McDonald’s conta di aprire entro poco, al massimo entro la fine dell’anno e occupa una superficie di 450 metri quadri. Mentre la Conad occuperà una superficie di circa 1.500 metri quadri. Ma non finisce qui, perché in questa zona sono previste altre opere di urbanizzazione. Posso dire che finalmente abbiamo trovato un equilibrio e abbiamo assegnato ogni area e i sotto-comparti. Siamo parlando di tutte opere funzionali".

"Abbiamo ricevuto diversi imprenditori edili che si sono rivolti a noi per realizzare fabbricati residenziali che sorgeranno nell’area – continua il sindaco –. Al momento nel cantiere si lavora per opere di urbanizzazione: luce, gas, acqua, strade, verde, e scorrerà una pista ciclabile circolare che si collegherà con San Giovanni. Sarà poi riqualificata via Bologna nel tratto interessato dalla nuova urbanizzazione". A parere di Pellegatti l’insediamento che sta nascendo si integrerà perfettamente con i fabbricati commerciali esistenti che già offrono un servizio di ristorazione. Con l’arrivo del McDonald’s anche i giovani e i giovanissimi troveranno qui un locale destinato appositamente a loro. "L’intervento è stato studiato – aggiunge il primo cittadino – per dare la massima sicurezza stradale. In particolare tenendo conto della mobilità lenta, vale a dire le biciclette".

Pier Luigi Trombetta