Ha vinto senza urlare

Valerio Baroncini
Ha vinto senza urlare
Bologna
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Droni italianiOndata di freddoPreferenze elezioni MarcheChi sono gli eletti Mappa risultatiNeonata morta
Acquista il giornale
CronacaVa al supermercato con un machete nella cintura, arrestato 45enne
30 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Bologna
  3. Cronaca
  4. Va al supermercato con un machete nella cintura, arrestato 45enne

Va al supermercato con un machete nella cintura, arrestato 45enne

L'uomo, bloccato in via degli Ortolani, in casa nascondeva anche una beretta calibro 7,65

La pistola e il machete sequestrati

La pistola e il machete sequestrati

Per approfondire:

Bologna, 30 settembre 2025 - È andato a fare la spesa con un machete alla cintura e quando è stato fermato dai carabinieri è stato trovato anche in possesso di cocaina, mentre in casa è stata scovata una pistola semi automatica. Per questo motivo un uomo di 45 anni, italiano, è stato arrestato e sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'accusa del reato di detenzione illegale di arma da fuoco.

Il tutto è accaduto domenica sera, quando l'uomo si è recato in un supermercato di via Arno, armato di machete portato alla cintura. Un addetto del supermercato ha subito allertato i carabinieri che hanno intercettato e bloccato il quarantacinquenne in via degli Ortolani.

I militari dell'Arma hanno immobilizzato l'uomo trovato in possesso non solo del machete, ma anche di un involucro di cellophane con 10 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione e lì i carabinieri hanno scovato una pistola semi automatica marca Beretta calibro 7,65 di colore nero, nascosta sotto al materasso della camera da letto.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e dopo le procedure di identificazione, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato portato in carcere a disposizione del gip.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata