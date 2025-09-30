Va al supermercato con un machete nella cintura, arrestato 45enne

Bologna, 30 settembre 2025 - È andato a fare la spesa con un machete alla cintura e quando è stato fermato dai carabinieri è stato trovato anche in possesso di cocaina, mentre in casa è stata scovata una pistola semi automatica. Per questo motivo un uomo di 45 anni, italiano, è stato arrestato e sottoposto alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, con l'accusa del reato di detenzione illegale di arma da fuoco.

Il tutto è accaduto domenica sera, quando l'uomo si è recato in un supermercato di via Arno, armato di machete portato alla cintura. Un addetto del supermercato ha subito allertato i carabinieri che hanno intercettato e bloccato il quarantacinquenne in via degli Ortolani.

I militari dell'Arma hanno immobilizzato l'uomo trovato in possesso non solo del machete, ma anche di un involucro di cellophane con 10 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. La perquisizione è stata estesa anche alla sua abitazione e lì i carabinieri hanno scovato una pistola semi automatica marca Beretta calibro 7,65 di colore nero, nascosta sotto al materasso della camera da letto.

L'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione illegale di arma da fuoco e dopo le procedure di identificazione, su disposizione del pubblico ministero di turno, è stato portato in carcere a disposizione del gip.