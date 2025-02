’Supernova’, l’arte si fa forte. Portanova, sinergia al torresotto

’Supernova’, come un’esplosione stellare ma anche come omaggio al Torresotto di via Portanova che è stato elemento architettonico attrattivo e ispirante di un progetto collettivo in nome dell’arte. Nasce con un nome che è tutto un programma di energia il nuovo distretto artistico che all’ombra delle Due Torri mette insieme tante realtà che hanno capito quanto l’unione faccia la forza.

Si tratta di Bonobolabo + Magazzeno Art Gaze in via Testoni 5/D, Galleria Portanova12 che prende il nome dal civico, BoA Spazio Arte in via Barberia 24/A, Elektrobau in via Nosadella 2/C, Onirica in via Cesare Battisti 15, Lupus Records (negozio di dischi) e Tiro Production, casa di produzione cinematografica in via Val d’Aposa 1/C. Non solo gallerie quindi, ma anche spazi accomunati da una personale ricerca e sperimentazione con al centro l’arte contemporanea, che in occasione di Art City promuovono mostre e installazioni dando poi appuntamento la sera della Notte bianca, l’8 febbraio, con un percorso speciale tratteggiato da una segnaletica particolare, che coinvolgerà tutti gli spazi, alcuni aperti fino a mezzanotte, anche con eventi musicali, dj set, piccoli concerti.

A Magazzeno, ad esempio, spazio provvisto anche di bar, tanto che la domenica 9 si apparecchia la ’Colazione in collezione’ dalle 10 alle 20, la mostra pensata per l’art week dal 6 febbraio alle 18, vede protagonista Stefano Fiorina con la personale ’Chi caxxo è Stefano Fiorina?.’ Da Tiro Production si può già vedere ‘Art sound loud’ mostra curata da Elisabetta Eliotropio, da Elektrobau – che nasce come cocktail bar – esposizione di opere provenienti dalle gallerie del distretto e il 5 febbraio dalle 21,30 Aldo Betto dei Savana Funk sarà protagonista di un concerto per chitarra elettrica solista. Di Boa Spazio Arte si parla in questa stessa paginaia con la mostra di Flavia Bucci. La galleria Portanova12, nata 16 anni fa, presenta la personale di Miles intitolata ’Sentomologia’ curata da Antonio Storelli e Massimo Cattafi mentre a Onirica si può vedere la mostra ’Other’s cities / Le città degli altri’, realizzata in collaborazione con l’associazione Dimensions: si tratta di una selezione di opere della call artistica a tema gentrification e overtourism, tema quanto mai attuale e al centro di tante riflessioni anche nella nostra città.

Benedetta Cucci