"Sussidarietà orizzontale che sostiene tutti"

"Costruire insieme per il bene". Questo l’obiettivo che conferma il grande impegno di Fondazione Carisbo, che vedrà destinare all’attività filantropica 36 milioni di euro nel prossimo triennio, per una capacità erogativa media di 12 milioni di euro all’anno. "La strategia di azione che la Fondazione ha elaborato per il prossimo triennio – sottolinea la presidente Patrizia Pasini –, riconosce il valore della sussidiarietà orizzontale per affrontare le sfide che ci attendono, così concrete e così stringenti, a partire dalle emergenze sociali primarie. Le risorse messe in campo non vogliono essere solo una risposta diffusa che cerca di tamponare alcuni problemi, ma anche un investimento di fiducia sulle energie e sulla creatività della comunità, a partire dall’ecosistema di soggetti, pubblici e privati, che tesse legami e mette in campo opportunità per tutti, pur nella consapevolezza del contesto su cui gravano molteplici fattori macroeconomici che si vanno a sommare alle emergenze sociali". Così anche il Segretario Generale Alessio Fustini, che osserva come "il nuovo Dpp rafforza la visione per obiettivi, tracciando un percorso di continuità che propone linee di azione focalizzate alla generazione del cambiamento. Il modello organizzativo adottato dalla Fondazione è infatti ‘orientato all’impatto’, per ricercare effetti positivi più rilevanti e sostenibili a lungo termine. Oltre a generare impatto sociale, le azioni in questo Piano sono pensate per ricercare effetti duraturi di efficienza e di sostenibilità per gli enti beneficiari, attraverso diversi strumenti e soluzioni di intervento".