Bologna, gomme sgonfiate a 70 Suv in sosta: vandali ‘ambientalisti' in azione

Bologna, 20 giugno 2023 – Sarebbero 70 i suv “sanzionati” questa notte dagli attivisti del gruppo Tyre Extinguishers. In particolare, sarebbero state prese di mira alcune strade nelle zone Saragozza è Santo Stefano, dove ai Suv in sosta sono stati sgonfiati gli pneumatici.

Il volantino lasciato sui Suv dai vandali

Una protesta “ambientale” contro le grosse auto “inutili, pura vanità, che inquinano di più e causano più morti”, come rivendicano gli attivisti nel volantino, invitando a spostarsi, invece, in bicicletta, a piedi o con i mezzi. Sull’atto vandalico sta indagando la Digos. Già a marzo scorso un’azione analoga era stata messa in atto nella zona dei Giardini Margherita.

A condannare il gesto il capogruppo di Fratelli d’Italia in Comune Stefano Cavedagna e Francesco Sassone (Fd’I), oltre al consigliere della Lega Matteo Di Benedetto.

Sassone (Fd’I): “Gesto sconsiderato”

"Ancora un attacco di criminali finto ecologisti – dice Sassone -, che condanniamo senza se e senza ma. Odiano talmente chi la mattina va a lavorare, da mettere in atto azioni di questo tipo. Un gesto sconsiderato. Certo è che se poi trovano idealmente sostegno nei fautori della Città ai 30 all’ora e delle pedonalizzazioni, si sentono difesi dalla Giunta Lepore. Se chi governa la città continua a lanciare messaggi di criminalizzazione delle auto, poi non stupiamoci se qualche pazzoide mette in atto gesti del genere. Massima solidarietà ai residenti di San Mamolo e Codivilla. Il Comune fermi questi pazzi”.

Di Benedetto (Lega): “Vandali violenti”

"Questa notte con un raid vandalico un gruppo di ecocriminali ha colpito 70 auto – condanna Di Benedetto -, sgonfiandone le gomme, e ha rivendicato il gesto. La scusa dell’ambiente non regge: sono vandali violenti che non rispettano la comunità e devono rispondere delle loro azioni. Si prendano la responsabilità delle loro azioni, invece di nascondersi. In un paese civile e democratico non è con la forza che si fanno valere le proprie idee, ma con la parola. Si candidino alle prossime elezioni se vogliono portare avanti delle istanze e non sono soddisfatti da chi oggi li rappresenta, ma basta vandalismi a danno di tante persone che nulla hanno fatto di male nei loro confronti. Il Sindaco, invece, prenda le distanze e condanni pubblicamente l’accaduto: non faccia scena muta anche su questo e dimostri di stare dalla parte della comunità”.