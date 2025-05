Suviana, il grido dei sindacati: "Bene la svolta, ora verità e giustizia. Ma rimarrà un segno indelebile"

Tredici mesi dopo la strage di Suviana, l’indagine procede e arriva la prima svolta: cinque dirigenti che lavorano per Enel Green Power, Area Centro Nord, sono stati iscritti nel registro degli indagati. Sindacati, istituzioni, familiari delle vittime avevano chiesto e chiedono a gran voce un’accelerazione dell’inchiesta della Procura di Bologna per disastro colposo, omicidio colposo sul lavoro plurimo e lesioni colpose sul lavoro. Il pomeriggio del 9 aprile 2024, quando esplose la turbina numero due della centrale idroelettrica di Bargi, rimasero uccisi sette tecnici specializzati, altri otto lavoratori rimasero feriti.

"Come Uil – le parole di Filippo Spada, segretario generale Uiltec Emilia-Romagna –, crediamo giusto e corretto che sia fatto uno sforzo e venga istituito il reato di omicidio sul lavoro, per usare la parole del nostro segretario Pierpaolo Bombardieri. E chiediamo che questo tema sia messo al centro della discussione istituzionale. Non dimentichiamo infatti che, oltre alla tragedia di chi ha perso la vita, c’è quella di chi rimane – prosegue Spada – . Le famiglie dei morti sul lavoro vanno sostenute, e vanno recuperati il senso di rispetto per la vita e quello della dignità del lavoro. Come Uil, lo scorso anno, abbiamo portato in piazza delle bare di cartone, a centinaia, un’iniziativa choc per rappresentare i morti sul lavoro nella nostra regione. Questo tema non ha colore politico né bandiera, deve essere centrale nel dibattito".

Cesare Mengoli, segretario generale Flaei Cisl Emilia-Romagna, riguardo la svolta dell’inchiesta con l’iscrizione dei cinque indagati, commenta: "Questo momento doveva arrivare. È chiaro che tutti ci aspettiamo che la magistratura faccia il proprio percorso e arrivi a stabilire cosa è esattamente accaduto, e allo stesso tempo siamo consapevoli che la situazione lì è complessa". E sul fronte della tragedia: "Enel ha sempre investito molto in sicurezza, sia in formazione che in strumenti per tutelarla dal punto di vista operativo – sottolinea Mengoli –. Va quindi chiarito cosa sia accaduto nel dettaglio. Siamo molto vicini sia alle persone che hanno subito dei lutti sia ai colleghi rimasti feriti. E anche a tutti coloro che erano sul sito e hanno fatto un lavoro encomiabile in quei giorni, per queste persone resterà un segno indelebile". "Avevamo chiesto di accelerare, pur nel massimo rispetto del lavoro degli inquirenti – spiega Michele Bulgarelli, segretario generale Cgil Bologna –, accogliamo positivamente il fatto che uno sviluppo ci sia stato, nella speranza che questo serva ad arrivare a verità e giustizia". La tragedia di Suviana "accende anche i riflettori sui temi degli appalti e dei subappalti, considerando che cinque vittime erano di aziende diverse e solo uno di Enel. E sul tema degli anziani al lavoro, dato che una delle vittime aveva 73 anni (Mario Pisani). Noi saremo parte del processo come camera del Lavoro, Fiom e Filctem".