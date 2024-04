"Suviana, l’acqua è pulita". E niente amianto nel sito

L’acqua del lago di Suviana è in buona salute. E non è stata riscontrata la presenza di fibre d’amianto nell’aria e nelle macerie della centrale campionate. Lo ha confermato il direttore dell’Arpae Emilia-Romagna Giuseppe Bortone, all’esito della serie di analisi che in questi giorni successivi alla strage della centrale Enel di Bargi sono state effettuate. Accertamenti che, per quanto riguarda l’acqua, sono stati eseguiti sia su campioni prelevati all’interno del sito, sia nelle immediate vicinanze, sia al centro del bacino.

"Siamo intervenuti in supporto al sistema dei soccorsi – ha spiegato Bortone – e abbiamo dovuto assicurare i dati ambientali sia all’interno della struttura, sia nel bacino di Suviana, con monitoraggi mirati". Questo, per consentire il lavoro, in sicurezza, dei soccorritori impegnati nelle operazioni di recupero dei corpi dei dispersi. All’interno della centrale, come immaginabile, "ci sono concentrazioni di inquinanti importanti – prosegue il direttore –: analizzando la sequenza dei campionamenti e le diverse posizioni del campionamento è evidente una differenza tra la situazione in superficie e sul fondo. Probabilmente le operazioni di pompaggio superficie potranno essere molto efficaci. Questi dati all’interno saranno fondamentali per capire come dimensionare l’intervento di pompaggio e bonifica dell’impianto", ha aggiunto.

All’esterno del sito, la situazione è ben diversa. Il bacino di Suviana, che fornisce l’approvvigionamento idropotabile di buona parte del Bolognese, è infatti ‘pulito’. "Abbiamo intensificato la frequenza del punto di campionamento che usiamo abitualmente e lì non c’è alcun segnale. Anche Hera sta operando per fare queste verifiche", ha detto ancora Bortone, aggiungendo poi che i controlli nella zona attigua all’impianto, dove era stata riscontrata negli scorsi giorni una presenza non significativa di idrocarburi, registrano "una tendenza a un forte abbassamento".

Per quanto riguarda il rischio amianto paventato, infine, "le verifiche sugli aerodispersi, su quanto poteva essere andato in aria", condotte da Arpae in collaborazione con l’Ausl, hanno dato esito negativo: "Non sono state rilevate presenze di fibre e non ci sono presenze di fibre d’amianto nelle macerie che sono state campionate", ha concluso Bortone.

