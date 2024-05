Suviana ricorda le vittime della tragedia

Cerimonia di ricordo, ieri mattina alla centrale Enel di Bargi, dei sette operai rimasti uccisi nell’incidente di un mese fa nell’impianto del bacino di Suviana.

Un grande cerchio come un unico abbraccio in cui si sono stretti i colleghi Enel Green Power ritrovatisi ieri presso la centrale di Bargi nel giorno del trigesimo della tragedia di Suviana.

L’ad di Enel Green Power Salvatore Bernabei ha voluto chiamare ognuno qui sul posto e ha chiesto di riunirsi in cerchio, ricordando con parole vibranti i colleghi che non ci sono più, le loro famiglie, coloro che ancora sono in ospedale, l’amore per le persone e la dedizione per il lavoro.

Don Augusto Modena, parroco di Camugnano, ha officiato la cerimonia in memoria di Adriano, Vincenzo, Paolo, Alessandro, Mario, Pavel e Vincenzo: i colleghi Enel Green Power hanno deposto una corona di fiori vicino al luogo dell’incidente, poi insieme si sono spostati nel piazzale dell’impianto per una preghiera comune ed i ricordi toccanti di don Augusto, di Bernabei e del sindaco di Camugnano Marco Masinara presente insieme al sindaco di Castiglione dei Pepoli Maurizio Fabbri.