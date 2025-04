Suviana, un anno dopo: "Sette vite sepolte nel lago. E il dolore non passa mai"

di Chiara Gabrielli e Nicoletta Tempera

Nel bosco che costeggia la strada che porta a Camugnano, fioriscono le primule. Una primavera quieta colora quest’angolo di Appennino. In mezzo a questa pace sembrano lontani secoli l’urlo delle sirene, il fumo nero, il fragore degli elicotteri in volo. Eppure, solo un anno fa, la serenità di queste montagne è stata incrinata per sempre. Nel borgo di 1.890 anime, vegliato dalla chiesa di San Martino, oggi c’è il mercato. Nella piazza di fronte al Comune, tra bancarelle e chiacchiere, la vita scorre solita. Ma tutto si ferma alla parola Suviana. E i volti cambiano espressione. È come se un velo ne coprisse la memoria, per renderla meno dolorosa. Tutti ricordano dove erano. Tutti sanno quello che stavano facendo alle 15.40 del 9 aprile 2024, quando la centrale Enel Green Power è esplosa, trascinando in un incubo di fuoco e acqua sette vite. Altri otto lavoratori, tre originari proprio di queste montagne, sono rimasti feriti, in maniera anche gravissima.

"Da qui Bargi è lontana. Non abbiamo sentito l’esplosione, ma solo quello che è venuto dopo. I mezzi di soccorso, gli elicotteri, i vigili del fuoco. Non riuscivamo a capire", raccontano tre amiche, ferme a chiacchierare al sole nella piazzetta. La dimensione della strage si è delineata solo ore dopo. "All’inizio parlavano di un incendio alla centrale". Quando è stata chiara l’entità del disastro e quando la complessità, per i soccorritori, di calarsi in quel pozzo nero ha dilatato il tempo del dolore dei famigliari di chi era ancora sepolto in quella tomba d’acqua, la necessità di fare ciascuno la propria parte ha preso il sopravvento su tutto. "Ognuno ha dato quel che poteva. Hanno aiutato anche nelle piccole cose. E questo non era scontato", ha riassunto il sindaco, Marco Masinara.

Lo hanno fatto, senza esitare, Giovanni Melassi e Tommaso Poli, alpini del gruppo Monte Vigese - sezione bolognese romagnola. Seduti al tavolino del bar sulla piazza, impegnati in una partita a carte, Giovanni e Tommaso si fermano a ricordare quella sera, quando sono stati chiamati per "dar da mangiare ai soccorritori e ai famigliari di quei poveretti là sotto, arrivati anche da lontano". Con la praticità che detta l’urgenza, gli alpini si sono messi al lavoro: "Era freddo, dovevamo preparare qualcosa che rimanesse caldo e che fosse veloce da fare: così abbiamo pensato alla polenta con il ragù", raccontano. "Eravamo al lavoro quando ci ha chiamato il sindaco, perché la cucina della Protezione civile non era arrivata e dovevamo inventarci qualcosa... Siamo andati subito", dice Giovanni, che ricorda come "arrivati lì, è stato brutto. I famigliari erano ad aspettare. Erano già rassegnati. Tra i papà c’era un alpino di Verona. Mi ha detto ‘Io c’ho mio figlio lì’. Mi ha fatto impressione".

Fuori dal bar, Antonio, la sportina in mano, sta facendo spesa al mercato. Anche lui ricorda il disastro, come fosse ieri. "Tanti del paese lavoravano lì. E tanti altri quel giorno si sono salvati perché non erano in turno", dice. Antonio torna all’oggi, alla centrale ancora allagata, alle indagini in corso per capire cosa abbia fatto esplodere un impianto, fiore all’occhiello della tecnologia italiana: "Al di là del dolore per le vittime, a cui va tutto il nostro rispetto, ora è necessario finire di sistemare e riaprire al più presto: per ridare energia al paese e risposte a chi deve averle". Risposte che si attendono dalla Procura di Bologna, che ha composto un pool di investigatori e periti per far luce su cosa sia accaduto, per accertarne le responsabilità. Ancora, nell’impossibilità di accedere al sito da parte dei periti, un percorso in salita e al momento senza certezze fissate. Quelle che invece cercano i famigliari delle vittime. Come Nicoletta D’Andrea e la sua famiglia, che in quel disastro hanno perso il loro amato Alessandro, 37 anni, un ’aggeggione’, come si dice in Toscana, e compagno di una vita di Sara: "Era il nostro inventore. Niente e nessuno potrà restituircelo – lo strazio della sorella, Nicoletta –. Ma il nostro timore è che non si sappia mai nulla. Che tutto finisca in una nuvola di fumo. E la cosa che ci fa ancora più paura è che incolpino i morti: persone perbene, lavoratori fieri di quello che facevano, come Alessandro, piccolo piccolo rispetto alle grandi potenze. Questo ci fa paura: che addossino la colpa a chi non si può più difendere. Non si devono permettere".