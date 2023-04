Suzume di Shinkai in anteprima italiana

Si terrà domani sera alle 19 al Cinema Odeon l’anteprima italiana di Suzume, il nuovo capolavoro del grande regista giapponese Makoto Shinkai. Ad introdurre l’evento, organizzato dal Future Film Festival sarà il direttore artistico della manifestazione Giulietta Fara. Il film, dal titolo originale Suzume no Tojimari, è stato presentato in anteprima mondiale durante la scorsa edizione del Festival Internazionale del cinema di Berlino. Mentre il cielo si tinge di rosso e la terra trema, il Giappone è sull’orlo della catastrofe. Suzume, un’adolescente determinata, partirà in missione per salvare il suo paese. In grado di vedere le forze soprannaturali che gli altri non possono vedere, sarà lei l’unica capace di chiudere le misteriose porte che stanno diffondendo il caos ovunque. Suzume affronterà un viaggio pericoloso per salvare il destino di tutto il Giappone.