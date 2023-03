Suzy Lee, così nasce una star dell’illustrazione

Bologna, 8 marzo 2023 – Come nasce una star dell’illustrazione? Deve sicuramente avere un grande talento, ma non è di secondaria importanza che qualcuno creda in lei. I due accadimenti si sono trovati sulla stessa strada, nella vita di Suzy Lee, autrice coreana di libri illustrati che l’anno scorso ha vinto l’Oscar per l’editoria dei giovani, il Premio Hans Christian Andersen, come migliore illustratrice. E il suo sogno di illustratrice è diventato realtà, quel giorno del 2001, quando si presentò all’appuntamento con Marzia Corraini alla Fiera del libro per ragazzi, mostrandole la sua tesi di laurea, ’Alice in Wonderland’, che uscì per le edizioni mantovane nel 2002. "Il mio professore – ricorda Suzy Lee, in questi giorni in Fiera – vide il mio lavoro e mi disse di lasciar perdere, ma così innescò in me proprio quella voglia di arrivare". Fino al 19 marzo al MAMbo c’è l’installazione dedicata al suo primo libro. Signora Corraini, cosa vide quel giorno del 2001 nella tesi di Suzy Lee? "Il libro di Alice era già perfetto. Lei era molto giovane e vedere una cosa di questo genere è rarissimo, perché spesso si vedono dei talenti, ma si nota che devono ancora costruire delle cose"....