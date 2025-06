Svaligia il chiosco in piazza Lucio Dalla

Aveva passato la serata con gli amici in piazzetta Lucio Dalla. E, arrivate le 4 del mattino, rimasto solo con un complice, il ventenne ha deciso di ‘fare rifornimento’, svaligiando il chiosco. È successo nella notte tra martedì e mercoledì e le mosse del giovane sono state subito notate da un vigilante, che ha chiamato la polizia.

Erano le 4 quando il giovane, rimasto solo con un amico, è entrato nel chiosco e ha preso quattro bottiglie di superalcolici, una lattina e il registratore di cassa, nascondendo tutto nel suo zaino. Il vigilante però lo ha notato e quando si è avvicinato per controllare i due, uno è riuscito a fuggire in bici, l’altro è stato bloccato.

All’arrivo delle Volanti, il giovane è stato molto aggressivo con i poliziotti, proseguendo con le sue condotte moleste anche durante il trasporto e in Questura. È quindi stato arrestato per tentata rapina aggravata in concorso e per resistenza a pubblico ufficiale.