Svaligiata gioielleria nel cuore della città: rubato di tutto. I banditi hanno sfondato la vetrina con una Panda

Ladri in azione alla gioielleria Rocca, in piazza Cavour, in pieno centroa Bologna: sono spariti gioielli e orologi. Il negozio è distrutto. Intorno alle 3 di domenica notte, una Panda infatti ha sfondato la vetrina, distruggendo l’entrata dell’attività e irrompendo all’interno con violenza. I malfattori sono riusciti, in pochissimo tempo, a svaligiare il negozio, ma è al momento impossibile fare i conti dei danni.

I banditi hanno portato via accessori di lusso, come gioielli Damiani e orologi preziosi, ma non sono riusciti ad arrivare sul comparto Cartier. “È come se avessero spostato il locale due metri in avanti, commenta la vicedirettrice Monica Barbaro. "Non esiste più l’ingresso: hanno portato via gioielli e orologi, ma non possiamo ancora dire a quanto ammonta la refurtiva".