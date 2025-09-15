La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
La Uno Bianca, le stragi e l'omertà
Svaligiata la gioielleria Rocca a Bologna: rubati orologi e accessori di lusso, negozio distrutto

E’ successo nella notte nella centralissima piazza Cavour: i banditi hanno sfondato la vetrina con una Panda e hanno agito in pochissimo tempo. La vicedirettrice Monica Barbaro: “E’ come se avessero spostato il locale due metri in avanti”

La gioielleria Rocca in piazza Cavour svaligiata dai ladri nella notte: il negozio è stato distrutto (foto Schicchi)

La gioielleria Rocca in piazza Cavour svaligiata dai ladri nella notte: il negozio è stato distrutto (foto Schicchi)

Bologna, 15 settembre 2025 - Ladri in azione alla gioielleria Rocca, in piazza Cavour: spariti gioielli e orologi e negozio distrutto.

Intorno alle 3 di questa notte, una Panda infatti ha sfondato la vetrina, distruggendo l'entrata dell'attività e irrompendo all'interno con violenza. I malfattori sono riusciti, in pochissimo tempo, a svaligiare il negozio, ma è al momento impossibile fare i conti dei danni. I banditi hanno portato via accessori di lusso, come gioielli Damiani e orologi preziosi, ma non sono riusciti ad arrivare sul comparto Cartier. "È come se avessero spostato il locale due metri in avanti, commenta la vicedirettrice Monica Barbaro. “Non esiste più l'ingresso: hanno portato via gioielli e orologi, ma non possiamo ancora dire a quanto ammonta la refurtiva".

All'interno di Rocca, infatti, sembra sia esplosa una bomba. I ladri non hanno fatto in tempo a mettere le mani sul retro del negozio, già finito nel mirino dei malviventi, dieci anni fa, per una violenta rapina.

All'arrivo dei carabinieri del Radiomobile, qualche minuto dopo la spaccata, il mezzo usato come un ariete era posizionato all'interno dell'attività. Le telecamere sono già al vaglio delle forze dell'ordine, a cui toccherà ricostruire la dinamica dell'accaduto.

