Sveglia choc ai Giardini Margherita: "L’area bimbi invasa dai rifiuti"

Bottiglie di alcolici vuote, lattine accartocciate per terra e cartacce buttate ovunque, tra panchine e muretti, all’interno dell’area giochi destinata ai bambini dei Giardini Margherita. È stato un risveglio al sapore di degrado e inciviltà quello dei residenti della zona Castiglione, che hanno trovato lo spazio per i più piccoli pieno di sporcizia e rifiuti abbandonati: intorno alle 9, lo scenario mostra "un’area inutilizzabile e una situazione disastrosa", racconta chi ha fotografato il teatro di ciò che resta di una festa o di una serata senza ritegno, a opera forse anche di giovanissimi.

Ma questa è solo la punta dell’iceberg: "Da due anni circa un gruppo di clochard vive sedentariamente nella piazzetta di Porta Castiglione", quella adiacente a un ingresso dei Giardini dove c’è anche un supermercato. "La piazzetta ormai è intransitabile e tutti in zona la evitiamo – spiega una residente –, perché alcuni di questi soggetti, spesso alterati dall’alcol, diventano molesti e usano il parcheggio come un vespasiano a cielo aperto".

Il gruppo di homeless, più o meno una decina, "si sposta nelle aree limitrofe, quindi entrano ai Giardini e si spingono spesso tra le vie Castiglione e Delle Rose – continua la cittadina –. La situazione è degradante e sta peggiorando di giorno in giorno: tanti residenti sono preoccupati e hanno timore a circolare nel quartiere", visto che "il degrado genera criminalità e bivacco". Inutili le segnalazioni, portate avanti dal comitato Comicolli: "Occorre evitare il bivacco, aiutando queste persone in stato di necessità – dicono Francesco Cicognani e Annamaria Cesari –, ma la situazione è fuori controllo da anni e solo di recente il Comune ha promesso iniziative, ad ora lettera morta".

All’attacco le opposizioni: "Occorre intervenire sull’area per eliminare i presupposti su cui si innesta il degrado – afferma Nicola Stanzani, consigliere di FI –. L’amministrazione deve fare la sua parte, la piazza va riqualificata". Il degrado in zona è "la conseguenza delle politiche della Giunta – tuona l’europarlamentare di FdI Stefano Cavedagna –. È necessario un intervento con telecamere per punire gli autori e più controlli della Locale". Dalle 10 alle 12, i meloniani saranno in piazza Porta Santo Stefano con una raccolta firme.

Mariateresa Mastromarino