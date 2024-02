Sveglia Cremonese. Ti tocca il Palermo

Il pareggio a reti inviolate maturato contro l’Ascoli aveva lasciato una buona dose di amarezza e delusione tra i ragazzi di mister Stroppa. Nessun secondo posto compromesso ma la consapevolezza che fermarsi darebbe linfa nuova alle inseguitrici.

In poche parole: vietato guardarsi indietro. Potrebbero subentrare le vertigini. "Oggi conteranno i dettagli" ha poi spiegato il tecnico lodigiano. A maggior ragione se allo Zini arriva il Palermo, che tallona il club grigiorosso da distanza molto ravvicinata a quota 45 punti.

Allo stadio Barbera era terminata 3-2 per i rosanero grazie ad una rimonta targata Di Francesco e Stulac e il ricordo è ancora fresco nella mente dell’allenatore grigiorosso che non vuole ripetere gli stessi errori. "Io ho ancora negli occhi la partita dell’andata, quello che abbiamo sbagliato noi e quello che abbiamo lasciato. Non penso che loro si discosteranno molto per quello che è il modo di interpretare la partita, bisognerà vedere chi avrà il predominio in campo: siamo entrambi veloci nelle ripartenze e conosciamo le qualità del Palermo". "Ci sono caratteristiche - aggiunge il tecnico - e idee comuni tra Palermo e Cremonese, poi ci sono le individualità. Al di là della classifica, credo che siamo allo stesso livello.Giocheremo sempre cercando di fare la partita, con coraggio e allegria".

La notizia positiva è il ritorno a pieno regime di Charles Pickel oltre al rientro di Zan Majer e Dennis Johnsen dopo la giornata di squalifica scontata con l’Ascoli

CREMONESE (3-5-2): Jungdal; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Sernicola, Pickel, Castagnetti, Falletti, Johnsen; Vazquez, Coda.