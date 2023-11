Svegliato dai ladri in casa e colpito alla testa

Probabilmente pensavano che non ci fosse nessuno nella villetta. E quando i ladri si sono trovati davanti il giovane padrone di casa, lo hanno aggredito, colpendolo con una botta in testa e lasciandolo a terra svenuto. La rapina in casa è avvenuta pochi giorni fa, nel tardo pomeriggio, in un’abitazione isolata di San Benedetto Val di Sambro. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti nell’abitazione per i rilievi, almeno due malviventi, con volto travisato, si erano introdotti forzando una portafinestra al pianterreno per rubare all’interno.

Erano circa le 18, i due stavano frugando nell’appartamento, quando il rumore ha svegliato il ragazzo, che stava riposando in camera sua al piano di sopra. E che è subito sceso, per accertarsi di cosa stesse accadendo. Così si è trovato davanti i due ladri che, per guadagnarsi la fuga, lo hanno colpito con un oggetto sulla testa, scappando poi via. Quando il ragazzo è riuscito a riprendersi, ha chiesto aiuto. Nell’appartamento sono intervenuti i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno soccorso la vittima.

I militari dell’Arma della compagnia di Vergato, dopo i rilievi all’interno dell’abitazione per individuare eventuali tracce lasciate dai rapinatori, hanno acquisito anche le immagini dei sistemi di sorveglianza pubblici e privati presenti nella zona, per cercare di individuare l’auto con cui i rapinatori erano arrivati nell’abitazione e la loro eventuale via di fuga. Non è escluso, neppure, che ci fosse una terza persona ad attendere in auto i due ladri entrati in azione nell’abitazione.

La vittima, dopo gli accertamenti, è stata dimessa dall’ospedale ed è tornata a casa. Non è chiaro se i rapinatori siano riusciti a portare via qualcosa o abbiano deciso di andarsene a mani vuote: in un primo momento il ragazzo ha infatti dichiarato ai militari che non sembrava mancasse nulla dalla abitazione, ma si è riservato di verificare meglio la situazione. La vicenda ha creato preoccupazione in paese, soprattutto per la violenza con cui i ladri si sono accaniti sul ragazzo, pur di guadagnarsi la fuga.

Nicoletta Tempera