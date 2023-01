Svelato il mondo segreto degli orti urbani

È aperta a Palazzo d’Accursio la mostra ’ Proiezioni ORTOgonali’ dedicata agli orti urbani. "Gli orti abbelliscono la nostra città e migliorano la nostra qualità di vita fornendo cibo, lavoro e preservando la biodiversità dando anche alloggio a molti insetti e animali", ha spiegato Ilaria Braschi che con Francesca Vaccari ha curato l’esposizione nella Manica Lunga con le fotografie di Erica Zanetti, Serena Magagnoli, Francesco Grazioli, Andrea D’Aprile e Gianpietro Lazzarin. Un percorso visivo, uditivo e olfattivo tra gli orti urbani, accompagnato da informazioni sulla funzione sociale, scientifica e storica di questi habitat. Il racconto fotografico di Erica Zanetti mostra "i segni di una comunità che cambia nel tempo" ha spiegato l’artista. I primi ortolani di tanti anni fa erano in gran parte ex contadini e braccianti, oggi invece sono composti per lo più da gente che prima lavorava in fabbrica. "La città cambia – continua Zanetti –, ma la passione con cui coltivavano gli orti è sempre la stessa". La parte di Serena Magagnoli, entomologa e fotografa è costituita dalle immagini dei molti insetti che popolano silenziosamente ogni angolo degli orti catturando dettagli quasi invisibili all’occhio nudo. La prossima è Microvita, del fotografo e documentarista Francesco Grazioli. Infine, Francesca Vaccari presenta ’Ortieportici’, una ricerca storica sul territorio, in particolare un portico, costruito quattrocento anni fa che traccia il confine del giardino dalla via Emilia.

Nicola Maria Servillo