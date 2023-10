Svelato l’antico porto. Via alle visite sotterranee

Un tour alla scoperta dell’ex porto di Bologna da un ingresso del tutto inedito: il canale Cavaticcio. Ieri mattina è stato infatti inaugurato l’accesso alla porzione sotterranea all’interno del parco Cavaticcio, ai piedi del Mambo, nell’area in cui sorgeva l’antico porto, demolito quasi completamente nel 1934. In questo tratto del canale, dove normalmente scorre l’acqua, chi ha già prenotato (i ticket sono sold out) potrà visitare l’area, fino al 1° novembre, e ammirare antichi resti come gli attracchi per le imbarcazioni o l’antico ponte del Ranuzzino, ponte grazie al quale, nei secoli, la strada esterna alle mura cittadine scavalcava il canale Navile. Il Consorzio della Chiusa di Casalecchio e del Canale di Reno, in seguito ai lavori di ispezione e rilievo condotti nel 2022, consente (per un breve periodo di tempo) l’accessibilità a un tratto singolare della propria rete di canali. "In questo breve tratto di circa un centinaio di metri – spiega Andrea Bolognesi, direttore del Consorzio Canali di Bologna -, c’era l’antico porto di Bologna che nel 1934 fu coperto con la viabilità dei viali di circonvallazione. Nel corso di ispezioni approfondite abbiamo notato che alcuni resti erano ben conservati, soprattutto i due ponti con cui la strada esterna alle mura ha scavalcato il Navile per secoli. E allora ci siamo chiesti se potesse essere possibile metterlo in sicurezza per consentire l’accesso ai visitatori". Poi, durante l’escursione Bolognesi ha fatto notare come sia "straordinario che nella costruzione della volta e nella demolizione generale siano rimasti intatti e illesi i due ponti che costituivano il varco del ponte del Ranuzzino".

L’area è uno dei luoghi simbolici per Bologna e per l’idraulica cittadina. In poche decine di metri si concentra il passato della città, oggi racchiuso nel polo culturale e artistico della Manifattura delle Arti (Mambo, Cineteca e Unibo) rappresentando il nodo strategico delle acque. E nel quale, a breve, giungeranno le acque in uscita dalla centrale idroelettrica del Cavaticcio. Mentre, poco più a valle, alla confluenza con l’Aposa-Moline, vede origine il canale Navile, spina dorsale dell’idraulica cittadina.

"Sono cresciuto in questo quartiere – ricorda Bolognesi - e ho sempre sentito parlare del porto. Per me è una grande emozione poterne toccare con mano i resti ed è motivo di gioia aver trovato il modo di condividerlo con la città, anche se solo per pochi giorni".

Marco Santangelo