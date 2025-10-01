Sventano la truffa del finto carabiniere

La truffa del finto carabiniere non ha funzionato su una coppia di coniugi sanlazzaresi che ha scoperto l’inganno. A raccontare i fatti è stata la vittima della tentata truffa: "Erano le 11 di mattina e sul telefono di casa ricevo una telefonata – racconta la donna –. Un certo comandante Tozzi, che diceva di essere della caserma dei carabinieri di Bologna di via Marco Polo 49, ha chiesto di parlare con mio marito, Mario, il quale, però, non c’era nell’abitazione in quel momento. Mi hanno lasciato detto che dovevano consegnarli una notifica, quindi di presentarsi dopo le 16 in caserma. Ho chiamato subito la caserma di San Lazzaro, poi la caserma Navile, e mi hanno detto che non esiste una caserma in quella via. A questo punto eravamo un po’ preoccupati, visto che mi avevano parlato di una una notifica, quindi nel tardo pomeriggio mio marito e io siamo partiti per cercare quell’indirizzo, ma non abbiamo trovato nessuna caserma e neanche il civico 49. Al civico 51 c’è un centro culturale, a cui abbiamo chiesto, però anche loro non sapevano di nessuna caserma. Lì abbiamo capito che avessero provato a truffarci".

Come consigliato dall’Arma sul sito ufficiale: "Diffidare delle apparenze, non aprire mai la porta agli sconosciuti, non fidarsi del solo tesserino di riconoscimento perché non basta. Inoltre il cittadino deve tenere a mente che le forze dell’ordine non chiedono mai denaro per assistere i cittadini".