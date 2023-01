Sventato furto Tre denunciati

I carabinieri li hanno notati mentre si aggiravano, con fare sospetto, nei pressi della chiesa di parrocchiale di Santa Maria Maddalena a Porretta Terme e hanno deciso di controllarli. Sono finiti così nei guai, denunciati per porto abusivo di chiavi alterate e grimaldelli, tre nomadi di 21, 54 e e 68 anni, originari dell’Ascolano.

I militari dell’Arma hanno identificato i tre sinti e li hanno controllati: tutti e tre con precedenti, sono stati trovati con addosso materiale atto allo scasso. Motivo per cui, in considerazione dei precedenti, l’ipotesi dei carabinieri è che i tre fossero arrivati nell’alto Reno per mettere a segno un furto in chiesa. Al termine degli accertamenti, gli uomini sono stati denunciati a piede libero.