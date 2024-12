Svezia, ’umarells’ tra le parole 2024: "Merito dei vichinghi del Bologna"

Era solo questione di tempo. Dopo la mortadella e il tortellino, Bologna esporta anche il dialetto. Anzi, una parola in particolare: umaréll. Che, come riportato dal programma radiofonico Språket, è stato eletto tra i 32 termini nuovi e più significativi usati dagli svedesi nel corso del 2024. La classifica è stata diffusa ieri nel sito della testata e, in mezzo a tante parole inglesi, ha fatto capolino anche il sostantivo ideato dallo scrittore Danilo Masotti e già recepito dai principali dizionari italiani, che indica – si spiega nel programma scandinavo – "un uomo anziano che segue i lavori nello spazio pubblico". Una disciplina, evidentemente, molto diffusa anche in Svezia dove, negli ultimi anni, osservavano i giornalisti, i cantieri sono spuntati come funghi e, quindi, non pochi cittadini li tengono sott’occhio per verificarne l’avanzamento.

Più che linguistico o storico, però, il legame tra Bologna e i sudditi di Carlo XVI Gustavo, è di tipo sportivo. Come nota il giornalista Filip Jacobson, che ha lavorato molto in Italia, "fin dagli anni ‘90, quando Tomas Brolin era un eroe a Parma così come Ingesson e Andersson a Bologna, sembra che gli svedesi abbiano un interesse inesauribile per tutto ciò che proviene dall’Emilia-Romagna: il parmigiano, la mortadella e il vino Sangiovese sono ormai ben integrati da noi", dice all’Ansa.

Per diverse stagioni calcistiche, infatti, alle Due Torri di Bologna se ne aggiunsero altre due in carne ed ossa: Kennet Andersson e il compianto Klaas Ingesson. Andersson, prima punta di stazza (era alto 193 centimetri), abilissimo nel sfornare assist di testa e bomber vero, approda sotto le Due Torri nel 1996, lo allena Renzo Ulivieri. L’anno successivo, il nazionale scandinavo gioca insieme a Roberto Baggio: i suoi assist permettono al Divin Codino di vincere la classifica di capocannoniere, con 22 gol in 30 partite. Il vichingo, però, non è da meno, e ne fa una dozzina (in 32 presenze). L’anno successivo, si cambia: in panchina arriva Carlo Mazzone e Andersson – che Fabio Cannavaro definirà come uno degli attaccanti più difficili da marcare – si trova a giocare con un altro campione, Beppe Signori. Ma soprattutto, Andersson ritrova l’amico e connazionale Klaas Ingesson, gigante che giocava a centrocampo. La ’colonia’ svedese, dunque, si infoltisce, in quella che sarà una delle annate più memorabili per i rossoblù: vinta la Coppa Intertoto, il Bologna arriva alle semifinali di Coppa Uefa, eliminati dall’Olympique Marsiglia dopo due pareggi (allora valeva la regola del maggior ’peso’ dei gol in trasferta). I biondi svedesi Andersson e Ingesson giocheranno con i rossoblù fino al 2000 (si aggiungerà per un anno, ma con meno fortuna, anche il difensore Lucic), con una professionalità pari solo al loro talento. Il legame tra Bologna e questi campioni è andato oltre lo sport: in tanti hanno seguito la malattia di Ingesson, morto a soli 46 anni di mieloma multiplo, nel 2014. E recentemente Andersson, che era tornato diverse volte a Bologna, l’ultima per festeggiare i 110 del club rossoblù, ha ricordato l’amico scomparso. "Dovresti essere qui – ha scritto Andersson durante l’anniversario dei 10 anni dalla scomparsa di Klaas –. So che ti piacerebbe tanto e tante persone lo vorrebbero. Ma cavolo, quanto sono orgoglioso di averti conosciuto".

Recentemente, altri svedesi hannno militato sotto le Due Torri, da Albin Ekdal (2010-11) a Mattias Svanberg (2018), lasciando però ricordi molto più tenui. E anche nel Bologna di Italiano, non mancano giocatori svedesi: oltre a Jesper Karlsson, c’è anche Emil Holm, terzino che, reduce da un infortunio importante, sta affermandosi in questi ultimi match. Altro che ’umarells’!