Sviluppo sostenibile Via al Festival dell’Asvis

Al via gli eventi della seconda tappa del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 promosso dall’ASviS, che arriverà a Bologna da giovedì 11 a sabato 13 maggio nell’Auditorium Enzo Biagi, in Salaborsa, piazza del Nettuno, 3; al Mast Auditorium, via Speranza, 42 e nello Spazio DumBO, via Camillo Casarini, 19.

Partendo dalla Salaborsa, giovedì (11 maggio), nel corso della mattinata, si parlerà de ’La transizione ecologica nell’anno europeo delle competenze’ nel pomeriggio verrà affrontato il tema della ’Cultura e cambiamento climatico’. Il venerdì (12 maggio) mattina, un altro grande e complesso tema: il raggiungimento de ’La neutralità climatica al 2030, una sfida possibile. Le nove città italiane della Missione europea si raccontano’, mattinata che sarà moderata da Agnese Pini, direttrice di Qn, Carlino, Nazione e Giorno.

Passando negli spazi del centro polifunzionale del Mast Auditorium, nella serata, l’argomento di analisi avrà come titolo ’L’Europa e la sfida della transizione verso la sostenibilità’.

Gli eventi previsti allo Spazio DumBO per venerdì pomeriggio saranno quelli che riguardano la ’Prevenzione dei rischi dei territori con il Dipartimento della Protezione civile’; mentre sabato mattina (13 maggio) protagonista sarà la generazione di domani attraverso una riflessione che deve necessariamente partire da oggi: ’Giovani e sviluppo sostenibile: agire nel presente per costruire il futuro’.

E’ possibile seguire gli eventi attraverso la diretta online, su asvis.it, sulla pagina Facebook dell’ASviS e sul canale YouTube ASviS.

L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile è nata il 3 febbraio del 2016 per far crescere la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile e per mobilitare allo scopo di realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare facendo crescere nella società italiana, nei soggetti economici e sociali, e nelle istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile approvata dall’Assemblea dell’Onu nel settembre 2015, realizzando una rete con oltre 300 soggetti che si occupano di tematiche che si possono ricondurre ad aspetti ricompresi negli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs - Sustainable Development Goals).