Svolta al Corno alle Scale. Parte il ’tapis roulant’: "Un simbolo del rilancio"

Un tappeto di risalita in mezzo alla neve è il messaggio di rivincita del Corno alle Scale. Michele de Pascale lo ’testa’ con mezza giunta, la sindaca di Lizzano Barbara Franchi e il presidente dell’assemblea legislativa Maurizio Fabbri. Un tapis roulant simbolo di rilancio della montagna costato alla Regione 565mila euro, parte di una serie di investimenti che complessivamente puntano sull’Appennino emiliano-romagnolo con 70 milioni di euro, 13 dei quali proprio nel bolognese. Fondi ai quai si aggiungono quelli relativi al Pnrr e altre risorse., ma anche una quota del 10 per cento dedicata alla montagna nei nuovi bandi regionali.

Infrastrutture, servizi e viabilità sono le parole chiave, con la necessità di "competere con altri territori, puntando sul turismo 365 giorni all’anno", ’carica’ il governatore in quota con gli assessori Davide Baruffi (Montagna) e Roberta Frisoni (Turismo). Tra i primi interventi in agenda c’è quello della seggiovia tra il Corno alle Scale e il lago Scaffaiolo, attesa da tempo. Un percorso a ostacoli, per i vari ricorsi degli ambientalisti, oggi repinti, tant’è che ora la sindaca Franchi accelera. "La scadenza ultima per terminare i lavori è il 31 dicembre 2026, ma puntiamo a finire entro l’anno. Iniziamo ad aprile, per finire quando si avvierà la prossima stagione invernale, a dicembre". Il collegamento tra la stazione emiliana e quella toscana della Doganaccia ha un costo complessivo di 7 milioni e 86mila euro. Ma gli investimenti sul comprensorio non sono finiti e riguardano il Comune di Lizzano, la revisione di altre seggiovie, i finanziamenti per sostenere le attività di noleggio, più i ristori per impianti di risalita, bar, rifugi e campeggi. L’operazione montagna, lanciata nello scorso tour al Cimone da Viale Aldo Moro, prevede un’attenzione particolare al turismo, "unica vera speranza capace di tenere viva una quota di servizi privati che il pubblico non può garantire. Dobbiamo lottare contro lo spopolamento, rilanciare il tessuto economico e commerciale", spiega de Pascale. Flavio Roda, presidente Fisi (Federazione italiana sporti invernali) e della società che gestisce il Corno alle Scale, sprona la Regione: "Senza investimenti del pubblico non possiamo modernizzare gli impianti. Questa stazione è vostra... Dobbiamo decidere come il Corno alle Scale vuole porsi per il futuro". E mentre Baruffi replica invitando Roda a pensare ‘positivo’ per raccontare le tante potenzialità del comprensorio, gli imprenditori della montagna pongono al centro un altro tema critico: la viabilità. De Pascale ricorda il recente incontro col ministro Matteo Salvini: "Si è parlato di 20 miliardi per le opere dell’Emilia-Romagna, ma Anas è a zero fondi. Servono realismo e collaborazione".