Svolta alla Lunetta Lepore dà le pettorine ai primi 90 volontari "Un aiuto ai cittadini"

di Mariateresa Mastromarino

Aumenta la sicurezza e la vigilanza sul territorio. Oltre alle forze dell’ordine, infatti, nei luoghi pubblici, come nei parchi e nelle piazze, entrano in azione associazioni e corpi di volontariato. Ieri la consegna delle pettorine a novanta ausiliari di prossimità da parte del sindaco Matteo Lepore alla Lunetta Gamberini (osservata speciale dopo gli episodi di violenza), già pronti a scendere in campo in città. "Gli ausiliari sono cittadini che volontariamente aiutano l’amministrazione nel presidio del territorio – spiega il primo cittadino –. Siamo felici di poter dare il via a questo progetto perché l’impegno civico è importante nei parchi, nelle piazze e nei nostri quartieri".

La presenza delle pettorine gialle, quindi, incrementa la presenza delle istituzioni nell’area cittadina con un servizio gratuito: "I volontari collaborano con la nostra polizia locale, e insieme alle unità cinofile, saranno un presidio fondamentale anche per la sicurezza", conferma il sindaco. A ricevere la pettorina sono state sette associazioni, come le Giacche Verdi, e l’associazione San Gregorio Magno.

Tra i volontari, anche i Rangers e il corpo delle Pattuglie cittadine. In più, le associazioni Enpa, Anpe e Aisa. Obiettivo: aiutare la comunità. Lo spiega Alessandro Bonaccorsi, presidente di Pattuglie cittadine: "Ci occupiamo di sicurezza. Negli ultimi vent’anni abbiamo modificato l’attività, adeguandola alle richieste dell’amministrazione con convenzioni e patti di collaborazione. Oggi svolgiamo azioni di tutela della cittadinanza, in aiuto alle forze dell’ordine".

I volontari si occupano di azioni di promozione della vivibilità e cura dello spazio pubblico, con attenzione alla sostenibilità ambientale, segnalando eventuali situazioni di danneggiamento. Tra i presenti, anche Rosa Amorevole, presidente del quartiere Santo Stefano, e Matilde Madrid, capo di gabinetto, che ai volontari dice: "È importante la relazione tra voi e i cittadini nelle piazze, sensibilizzandoli sulle regole e le buone norme da seguire".

Resta critico Stefano Cavedagna, capogruppo di Fd’I: "Prima l’abbassamento delle luci in città, poi una pezza al problema della sicurezza nei parchi. Il sindaco sta correndo ai ripari perché in città c’è un problema".