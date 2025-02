Svolta green, nuove colonnine per ricaricare le auto elettriche

Ozzano si fa più green. Sul territorio è partita l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. In totale saranno 14 – ognuna dotata di due prese, per un totale di 28 punti – e 6 sono state già attive. Tutte le infrastrutture sono accessibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sono alimentate con energia certificata 100 per cento green e si diversificano in base alla loro potenza: sono previste 5 infrastrutture Quick ibride (in corrente alternata fino a 22 kiloWatt) e 9 Fast Multistandard (con un punto di ricarica in corrente continua fino a 50 kiloWatt e un punto di ricarica in corrente alternata fino a 22 kiloWatt). Le colonnine già installate si trovano: in via Berlinguer, al palazzetto dello sport, alla piscina in via Nardi, nel parcheggio del Municipio e in piazza Allende. Saranno dotate di colonnine elettriche anche le frazioni e la zona industriale.

"Abbiamo dato il via a un progetto che rappresenta un impegno concreto nel promuovere la mobilità elettrica, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e a ridurre l’impatto ambientale dei nostri spostamenti", spiega la vicesindaca e assessora all’Ambiente, Mobilità e Trasporti Mariangela Corrado (a sinistra). Come procedere alla ricarica? È necessario scaricare l’app E-Moving o le app di tutti i principali operatori di mobilità con cui sono attivi accordi di interoperabilità: con l’app è possibile avviare o interrompere il processo di ricarica. Ogni infrastruttura di ricarica è dotata di Qr code.

Zoe Pederzini