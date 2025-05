Svolta green per l’Appennino. Progetti da 4,3 milioni di euro

Ieri nella sede dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese a Vergato si è tenuto il seminario ’Strategie di sviluppo in Appennino: il modello Green Community’ nell’ambito del viaggio-studio organizzato da UNCEM, Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani nel nostro Appennino. All’incontro erano presenti Valentina Cuppi, presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino bolognese; Maurizio Fabbri, presidente Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna; Davide Baruffi, assessore regionale Montagna e aree interne; Marco Bussone, presidente nazionale UNCEM; Giovanni Battista Pasini, presidente UNCEM Emilia-Romagna; Daniele Ruscigno, presidente GAL Appennino bolognese; Lucio Cavazzoni, presidente BioDistretto dell’Appennino bolognese.

L’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese è una delle 30 green communities italiane, prima per punteggio in Emilia-Romagna, selezionate dal bando PNRR dedicato alla Rivoluzione verde e Transizione ecologica – Economia circolare e agricoltura sostenibile. All’Unione sono stati assegnati 4.292.882 euro per finanziare il Progetto CLoSER – Comunità Locale Sostenibile Ecologica e Rurale, che coinvolge tutti gli 11 Comuni aderenti. CLoSER nasce da un lavoro di coordinamento dell’intero Appennino metropolitano bolognese realizzato dalla Città metropolitana attraverso lo strumento di coordinamento del Focus Appennino che include tra i propri partecipanti, oltre i 23 Comuni classificati montani, anche i principali stakeholder a livello economico, sociale e ambientale.