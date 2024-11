Svolta in cucina. Chef Galuzin torna a casa

Svolta epocale nel mondo della ristorazione castellana. Uinauino diventa, o si potrebbe dire ritorna, il regno di Dmitri Galuzin, che lascia il Gastarea di viale Terme e acquisisce il locale simbolo del decennio scorso creato da Michele Cavedagna, che proprio su Dmitri puntò quando decise di iniziare l’avvenuta nel mondo dell’enogastronomia in riva al Sillaro. "E’ un po’ come tornare alle origini – è il commento a caldo dell’emozionato chef e neo-imprenditore della ristorazione castellana –. Da Uinauino arrivai nel 2011 e lo lascia nel 2016 prima di approdare nel 2018 al Gastarea. L’ho sempre sentito mio questo locale, in fondo con Michele abbiamo lavorato fianco a fianco dando vita ad una creatura nuova per Castel San Pietro, un locale fortemente improntato sulla fusione tra vini e cibo". L’apertura ufficiale del neo-Uinauino Bistrot avverrà il 5 dicembre.