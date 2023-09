Svolta per le neo mamme: "Parcheggi gratuiti in tutta San Lazzaro". E la Lega sprona Lepore

"Da neomamma mi sono resa conto di tante necessità che si possono avere quando si hanno figli o si è in gravidanza". Con queste parole il sindaco di San Lazzaro Isabella Conti, da sempre molto attenta alle necessità delle famiglie, ha presentato il nuovo pass Magenta che spetterà alle donne in gravidanza residenti nel territorio di San Lazzaro e che permetterà di parcheggiare ovunque, gratuitamente. Non solo, dunque, nei già noti e comuni stalli rosa a loro riservati che, come spiegato, non sono ovunque. Si parte da ottobre.

Le future mamme potranno lasciare la propria vettura ovunque esponendo uno specifico pass cartaceo, a cui fa seguito anche un ologramma, nella parte anteriore del veicolo. Il pass non sarà legato alla targa, ma alla donna che ne farà richiesta.

"In questi anni abbiamo sempre cercato di dare sostegno alle donne e alle famiglie, ad esempio con gli asili nido gratuiti e con le ostetriche a casa – spiega il sindaco Isabella Conti –. Adesso facciamo un altro passo in avanti, adottando una premura in più. Parliamo di un pass per le donne in attesa della validità di 12 mesi per parcheggiare ovunque senza pagare. Mi sono resa conto, vivendolo in prima persona, che ci sono tante cose che si possono fare come amministratori per dare un segnale di supporto chiaro alle donne e alle neomamme. Basti pensare che nel 2021 a San Lazzaro di Savena sono nati 198 bambini, nel 2022 invece 200. Il mio auspicio è che si possa estendere questa misura a tutta l’area metropolitana, perché è possibile".

Auspicio, questo, che da Bologna non si sono fatti scappare. E – curiosamente – è il centrodestra, sotto le Due Torri, che ha preso la palla al balzo e rilanciato la proposta al Comune di Bologna: "La scelta di San Lazzaro di riconoscere il parcheggio gratuito alle neo-mamme è una misura che salutiamo con favore – commenta il capogruppo della Lega, Matteo Di Benedetto –. Complimenti a Isabella Conti che su questo tema ha fatto una scelta giusta e condivisibile. Il Carroccio annuncia quindi che lunedì prossimo in Consiglio comunale a Bologna proporrà la stessa misura con un ordine del giorno. "Bisogna dare una risposta strutturale alle difficoltà delle famiglie e questa scelta può certamente rappresentare un tassello positivo nel mosaico che dobbiamo comporre in questo senso", sostiene Di Benedetto.

Tornando nello specifico per quel che riguarda il progetto a San Lazzaro, il contrassegno verrà rilasciato dopo sette giorni dalla presentazione della domanda e avrà validità di 12 mesi complessivi: per riceverlo basta presentare copia della carta d’identità e del certificato medico che attesta la gravidanza. Dell’avvenuto rilascio il cittadino verrà avvertito telefonicamente dalla polizia locale. Per il ritiro del contrassegno, l’intestataria, o un suo delegato, deve recarsi con un documento di identità. Il contrassegno è strettamente personale e non può essere ceduto ad altri, né può essere esposto in fotocopia, e consente la sosta gratuita nelle aree a pagamento su tutto il territorio del Comune di San Lazzaro di Savena.