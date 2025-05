Svolta sicurezza, arrivano altre 17 telecamere

Monghidoro sempre più sicura. Il Comune ha ottenuto 45mila euro per potenziare la videosorveglianza cittadina. Nella graduatoria definitiva del bando sicurezza emanata dal ministero, Monghidoro si è, infatti, posizionata 65esima su 1.501 Comuni Italiani partecipanti. Monghidoro è emersa tra i 1.501 finalisti, avendo presentato un progetto dettagliato, ben strutturato e oggi già attivo, volto a migliorare la videosorveglianza e il controllo degli accessi al territorio e, di conseguenza, la sicurezza dei cittadini. Per ottenere questo finanziamento, il progetto è stato valutato rispetto a criteri precisi, alla solidità della proposta, all’uso delle migliori tecnologie disponibili, oltre a indici precisi che completano la graduatoria. Grazie al bando, il Comune ha potuto beneficiare di un sostegno economico che aggiunge valore alla sua strategia di monitoraggio e prevenzione. L’importo, sebbene notevole, è solo una parte di un progetto complessivo dal valore di 75mila euro che intende applicare le nuove tecnologie alla videosorveglianza esistente attivando oggi, per la prima volta nel paese, ben 7 varchi di lettura targa e altre 10 telecamere di contesto che si vanno ad aggiungere alle circa 20 telecamere già presenti sul territorio.

Il progetto di videosorveglianza verrà presentato alla cittadinanza attraverso una assemblea pubblica che avrà luogo sabato, 10 maggio alle 10.30, nella sala conferenze del municipio. Così il sindaco Barbara Panzacchi: "La nostra realtà comunale è sana, ma capita che talvolta vengano posti in essere atti vandalici o altri comportamenti inappropriati e abbiamo ritenuto fondamentale potenziare e ampliare il nostro sistema di videosorveglianza, al fine di garantire un maggiore presidio del territorio, oltre a un deterrente nei confronti dell’adozione di tali comportamenti. La sicurezza urbana è un aspetto cruciale per il benessere dei cittadini e per la qualità della vita nella nostra comunità. Un aumento della videosorveglianza può contribuire a una riduzione della criminalità e degli atti vandalici e a un incremento della percezione di sicurezza tra i residenti e per tali ragioni l’amministrazione comunale ha voluto investire in questo ambito. Con l’arrivo di queste nuove tecnologie, infatti, la capacità di monitorare le aree pubbliche e i transiti nelle principali arterie di accesso al paese nonché di rispondere tempestivamente a eventi critici miglioreranno notevolmente, creando un ambiente più sicuro e controllato".

Zoe Pederzini