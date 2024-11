"Svolta su treni e bus. E più sicurezza stradale"

Simona Larghetti, consigliera di Coalizione civica, è in corsa con Avs, a sostegno di Michele de Pascale. Se eletta, quali saranno le sue priorità?

"Far funzionare le linee ferroviarie e aumentare i treni, ridurre il traffico di auto e il consumo di suolo, far sì che il Marconi non renda un inferno la vita delle persone, rendere più respirabile l’aria della regione, fare le cose che seriamente ci possono difendere dalle alluvioni, accorciare la pausa estiva nel calendario scolastico regionale".

Proporrà leggi regionali?

"La prima sarà quella per istituire formalmente il Servizio ferroviario metropolitano, che oggi esiste solo nella prima linea passante Pianoro-Casalecchio. Servono un sistema adatto a stazioni ravvicinate, orari cadenzati, un quadro normativo, finanziamenti strutturali, gestione locale. Ci vuole anche che ministro e viceministro delle Infrastrutture si occupino di trasporti e non sempre di altro...".

Sulla mobilità green che cosa va cambiato?

"Il trasporto pubblico, anche dei bus, è insufficiente. A volte mancano le linee per congiungere le periferie e le frazioni. Anche sulla sicurezza stradale si faccia di più".

Gli scontri, il clima d’odio, il duello Meloni-Lepore incideranno sulle urne?

"Dare copertura politica e istituzionale ai fascisti in Emilia Romagna e buttarla in caciara, per nascondere l’incapacità di amministrare il Paese e il territorio, non è mai una buona idea".

